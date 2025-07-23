Ünlü isimlerden 'Karanlığın Prensi' Ozzy Osbourne'a veda...

Rock müziğin efsanevi ismi Ozzy Osbourne, 22 Temmuz 2025’te 76 yaşında hayatını kaybetti. “Karanlığın Prensi” olarak anılan Osbourne’un vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ailesi yaptığı açıklamada, “Ozzy ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte herkesin aile mahremiyetine saygı göstermesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1970’li yıllardan itibaren müzik dünyasına yön veren, Black Sabbath grubuyla başlayan kariyerinde solo çalışmalarıyla da milyonlara ulaşan Osbourne için dünyaca ünlü sanatçılar

sosyal medya üzerinden duygusal veda mesajları paylaştı.









Elton John:

"Bu haber beni derinden üzdü. Ozzy, çok sevdiğim bir dost, rock müziğin öncüsü ve gerçek bir efsaneydi. Aynı zamanda tanıdığım en komik insanlardan biriydi. Onu çok özleyeceğim. Sharon ve ailesine başsağlığı diliyorum."

Metallica:

"Ozzy Osbourne’un bizim için ne ifade ettiğini kelimelere dökmek imkânsız. Kahraman, ikon, öncü, ilham kaynağı, akıl hocası ve her şeyden önemlisi dost… Hayatlarımızı ve kariyerimizi dönüştürdü. Bize nasıl çalınacağını o öğretti."

Billie Joe Armstrong (Green Day):

"Söze gerek yok. Seni seviyoruz Ozzy."

Sir Rod Stewart:

"Hoşça kal Ozzy. İyi uykular dostum. Seni orada göreceğim – daha erken değil, daha sonra."

Ronnie Wood:

"Birmingham’daki Villa Park konserinden sonra bu haberi almak çok üzücü. Sahneyi onunla paylaşmak bir onurdu."



Yungblud:

"Hayat doluydun, gülüşün odayı dolduruyordu. Boynumdaki haç senin bana verdiğin en değerli şey. Müziğinle bizi kendi macerana götürdün. Sen tüm zamanların en iyisiydin."

Black Sabbath:

"Ozzy sonsuza dek..."

Brian May (Queen):

"Villa Park’taki son performansı onunla vedalaşmak için harika bir fırsattı. Sevgi dolu ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini bilmek içimi rahatlatıyor. Dünya onun eşsiz varlığını ve korkusuz yeteneğini özleyecek."