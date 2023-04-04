Ünsal’dan Ankara CKM’de ‘Pamukpınar’ söyleşisi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:03

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 15:03

Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM), araştırmacı-yazar Sercan Ünsal’ın konuk olacağı söyleyişi düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşinin teması “Bozkırda Bir Eğitim Pınarı Pamukpınar Köy Enstitüsü” olacak. Ünsal, 1941’de Sivas’ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında kurulan ve Türkiye’nin 17. köy enstitüsü olan Pamukpınar Köy Enstitüsü’nün kurumsal niteliklerinin yanı sıra eğitimde Atatürk ve Mustafa Necati’yle başlayıp İnönü ve Saffet Arıkan’la hız kazanan atılımları irdeledikten sonra Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un iş birliği ve dönemin koşulları nesnel bir yaklaşımla ele alacak. Söyleşi, 8 Nisan Cumartesi, saat 15.00’te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.

SERCAN ÜNSAL KİMDİR?

Eski Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal’ın oğlu olan Sercan Ünsal, 1956’da Erzincan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tamamlayan Ünsal, 1979’da İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Siyasi Bilimler Fakültesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 2011’e kadar bankacılık sektöründe müfettiş ve şube müdürlüğü yaptı. Ünsal, 2022’de babasının okuduğu Pamukpınar Köy Enstitüsü’nü anlattığı “Bozkırda Bir Eğitim Pınarı Pamukpınar Köy Enstitüsü” adlı 2 ciltlik araştırma kitabını yayınladı.