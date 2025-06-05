‘Unutulmaz Bir Hafıza Mekânı: Atatürk Orman Çiftliği’ sergisi 11 Mayıs’ta açılıyor

Galeri Soyut Çankaya, 11 - 25 Haziran 2025 tarihleri arasında Tezcan Karakuş Candan’ın “Unutulmaz Bir Hafıza Mekânı: Atatürk Orman Çiftliği” isimli sergisine ev sahipliği yapacak. Tezcan Karakuş Candan, bu sergisinde cumhuriyetin simgesel mekânlarından biri olan Atatürk Orman Çiftliği’ni (AOÇ) hem bireysel hem toplumsal hafızamızdaki yeriyle yeniden yorumluyor.

AOÇ’nin yüz yıllık tarihini, dönüşümünü ve direnişini tuvaline taşıyan Candan, mekânın şiirsel imgelerini çağdaş bir görsellikle sanatseverlerle buluşturuyor. Candan’ın eserleri, sadece görsel bir anlatım değil; aynı zamanda bir hatırlama, koruma ve geleceğe taşıma çağrısı niteliğinde. Kent yaşamının içinde görünmez hale gelen ya da unutturulmak istenen değerli hafıza mekânlarını görünür kılmaya yönelik bu sergi, sanatın dönüştürücü gücünü ve toplumsal belleğe katkısını ön plana çıkarıyor. Uzun yıllardır sanat, mimarlık ve kent kültürü üzerine çalışmalar yürüten Candan, bu sergide Atatürk Orman Çiftliği üzerinden modern Türkiye’nin kuruluş ideallerine ve bu ideallerin mekânsal temsillerine dikkat çekiyor.