“Unutulmaz Gelecek: Köy Enstitüleri” sergisi açıldı

Sanatçı ve eski TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın hazırladığı “Unutulmaz Gelecek: Köy Enstitüleri” sergisi, dün Nurol Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun üstlendiği sergi, Türkiye’nin eğitim tarihinin en özgün deneyimlerinden biri olan Köy Enstitüleri’ni merkezine alıyor. “Karanlığın ortasında emekle birbirine bağlanan aydınlanmanın yıldızları” olarak tanımlanan 21 Köy Enstitüsü, bu çalışmada yalnızca bir eğitim modeli değil; aynı zamanda bir hafıza haritası, bir direniş ve üretim biçimi olarak yeniden yorumlanıyor. Sergi, 9 Mayıs'a kadar ilgililerinin ziyaretine açık kalacak.

DERİ ÜZERİNE YAPILDI

Candan’ın eserlerinde, unutulmak istenen bir geçmişin izleri dikkat çekici bir malzemeyle, deri üzerine nakşedilerek günümüze taşınıyor. Bu tercih, hafızanın hem kırılgan hem de kalıcı doğasına işaret ediyor. Sergi metninde ifade edildiği gibi, “Unutturulmak istenen belleğin, deri üzerine nakşedilmiş göçüdür bu.”