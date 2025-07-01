Urladam’da yeni sergi

İzmir Urla’da sanatın ve kültürün hayatımıza kattığı değerleri çoğaltmak, onlara erişimi kolaylaştırmak anlayışıyla kültür/sanat etkinliklerini sürdüren Urladam Sanat Merkezi, 27 Haziran’da Karadenizli ressamlardan Orhan Zafer ve Mümin Candaş’ın “Mavi ve Siyah” adlı sergilerini sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı sergi 10 Temmuz’a kadar haftanın her günü izlenebilecek.

Küratör Karaoğlu, bu sergiyi “İki ayrı duygu yolculuğu” olarak tanımladığı manifestosunda, “Aynı denizin kıyısında büyümüşler. Yoğun sanatsal süreçleri paylaşarak birbirlerini çoğaltan ve derinleştiren iki kadim dost onlar.

Her biri farklı üslup, renk ve gerçeklikler üzerinden tanımlıyor sanatını. Karşıtlıklar içinde bir diyalog bu sergi: Biri insanın olmadığı bir ıssızlığı ve suskuyu, diğeri insanın içindeki ıssızlığı ve iç sesleri resmediyor.

Her ikisi de kendi duygularının yoğunluğuyla biçimlendiriyor tuvallerini. Her biri kendi sezgilerinin ve hislerinin derinliğinde resimsel mektuplar ve günlükler sunuyor sanki. İzleyicilerini, hem içe hem dışa bakan bir düşünce alanına çağırıyorlar. Bireysel-kolektif hafızalarının ve varoluşlarının izlerini; mavi ve karanın hakimiyetinde bir resim grameriyle sunuyorlar” diye betimliyor.



