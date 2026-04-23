Uşaklı sanatçılar “İz” sergisinde buluştu

Uşak’ın kültürel ve sanatsal yaşamına değer katan anlamlı bir etkinlik, sanatseverleri aynı çatı altında buluşturdu. Uşak Kent Konseyi ile Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan, küratörlüğünü Neşe Koç’un üstlendiği “İz” Sergisi, Uşak Müzesi Sanat Galerisi’nde açıldı.

BRHD Başkanı Süleyman Dodi Dündar ile BRHD Başkan Yardımcısı Ersan Çetin’in de aralarında bulunduğu toplam 21 Uşaklı çağdaş sanatçının yapıtlarından oluşan sergi, Uşak’ın tarihî ve kültürel dokusuyla bütünleşen atmosferinde, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirerek izleyicilere zengin bir görsel deneyim sunuyor.

Kendisi de Uşaklı olan BRHD Başkanı Süleyman Dodi Dündar, sergiye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Uşak’ta her dönem çok etkin ve güçlü sanatçılar, ülke sanatına önemli katkılar sağlamıştır. Bugün de dinamik, üretken ve vizyoner sanatçılar ülkemizin çağdaş sanat hayatına çok önemli katkılar sunmaktadır. Bu projenin mimarı sanatçı Neşe Koç’a, Uşaklı sanatçıların projelerinde her daim öncelik üstlenen sanatçı Dilşat Kaya’ya, Uşaklı tüm kıymetli sanatçı dostlara, katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür ediyorum.”

21 Nisan’da gerçekleştirilen açılış programı, protokol üyeleri ile çok sayıda sanatseverin katılımıyla yapıldı. Farklı teknikler, üsluplar ve bakış açılarıyla üretilmiş eserlerin bir araya geldiği sergi, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü bir kez daha görünür kıldı.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar Ayşegül Demirhindi, Aytekin Açıkgöz, Can Gökçe, Dilşat Kaya, Dodi Dündar, Duygu Kaya, Esma Gündüz, Emel Eysan, Ersan Çetin, Evrim Özeskici, Makbule Torlak, Muradiye Küçükcan, Özgür Yürük, Engin Şahin, Sinan Bozkurt, Seyfi Yıldırım, Suna Karabulut, Neşe Koç, Zafer Güngen, Hakan Öcel ve Şirin Koçak’tan oluşuyor.

Uşak’ın kültürel hayatına önemli katkı sunan “İz” Sergisi, 27 Nisan’a kadar Uşak Müzesi Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.