Usta fotoğraf sanatçısının 50’lerden bu yana çektiği fotoğraflar İstanbul Modern’de

Yayınlanma: 09.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 04:00

İstanbul Modern, bir salonunu Türkiye’de fotoğraf tarihinin ustalarına odaklanan sergiler açmaya devam ediyor. Bunun son örneği, fotoğrafın duayen ismi İzzet Keribar’ın “Renklerin Yolculuğu” isimli sergisi oldu. Sergide 89 yaşındaki sanatçının 1950’lere kadar uzanan çalışmalarından geniş bir seçki yer alıyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern küratör ve fotoğraf bölümü Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergide Keribar’ın seyahat ettiği 80’den fazla ülkedeki manzara ve portre fotoğraflarından oluşan renkli kareler alıyor. Sergi; renk, ışık, doku ve grafik unsurlar gibi biçimsel öğeleri öne çıkarırken, sanatçının yıllar içindeki değişen tarzını da gözler önüne seriyor.

‘BİR MİLYONUN İÇİNDEN SEÇKİ’

1957 yılında askerlik yapmak üzere gittiği Kore’de bir yıl boyunca fotoğraf çekerek tekniğini geliştirdi. İFSAK onur üyesi olan Keribar’ın çektiği Türkiye ve dünya fotoğrafları Türkiye’nin sahip olduğu en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olarak görülüyor. Öte yandan Keribar, sergide yer alan 120 fotoğrafını İstanbul Modern’in koleksiyonuna bağışladı. Serginin 5 Kasım’da yapılan açılışına katılan Keribar, “İstanbul Modern’de sergi açmak her fotoğrafçının düşü” diyerek 1950’lerde imkânsızlıklar nedeniyle deklanşöre bile basmaya korktuklarını dile getirdi.

Usta fotoğraf sanatçısı, “1 milyon 500 bin fotoğraf arasından yaptığımız bu özel seçki, sanat hayatımın farklı evrelerini simgeliyor. Her bir fotoğraf; anları, coğrafyaları, renkleri, duyguları ve farklı kültürel bağlamları bir araya getiriyor” diye konuştu.

Küratör Demet Yıldız Dinçer ise yaptığı konuşmada Keribar’ın 1980’de İFSAK üyesi olduktan sonra fotoğraf çekimlerinin hız kazandığını söylerken usta ismin “ikonik” fotoğraflarında mesafeli bir hümanizm olduğunu dile getirdi. Sergide yer alan Keribar’ın fotoğrafları sembol niteliğinde, her biri “Daha önce bir yerlerde görmüştüm” hissi veriyor.