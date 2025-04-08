Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu'na veda...
Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Levendoğlu için için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda veda töreni düzenlendi.
Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. 6 Nisan Pazar günü hayatını kaybeden Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda bir veda töreni düzenlendi.
Düzenlenen veda törenine Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Reha Özcan, Erdal Kömürcü ve Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler katıldı.
Levendoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Etiketler: #Ahmet Levendoğlu
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