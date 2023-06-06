Usta oyuncu Hakan Meriçliler’den Tanju Okan anısına yeni bir proje: ‘Yıl 1974’

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

Türk Pop müziğinin unutulmaz ismi ve yorumcusu Tanju Okan’ın şarkıları, Hakan Meriçliler’in sesinden sahnede hayat bulacak. Tanju Okan sadece bir müzisyen değil 17 filme imza atmış bir aktör de aslında. Meriçliler’in, Okan’ı ilk kez sahneye taşıyacağı “Yıl 1974–Tanju Okan Şarkıları” adlı proje 9 Haziran’da saat 20.30’da Baba Sahne’de sergilenecek. Proje, 15 Haziran’da Dada Salon Kabarett, 30 Haziran’da ise Urla Dam’da sahnelenecek.

Şarkılarla Okan’ın hayatından kesitlerin yer alacağı gösteriyi yazan, yöneten, sahneleyen, söyleyen ve anlatan Meriçliler.

UNUTULMAZLAR!

Meriçliler, Tanju Okan’ın dillerden düşmeyen şarkılarını; kendi yorumuyla, piyanist Süleyman Alnıtemiz eşliğinde seslendirecek. Şarkıların yanı sıra Tanju Okan’ın anıları, dönüm noktaları, aşkları, mutlulukları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını anlatı olarak seyredeceğiz. Tek perdelik gösteride usta oyuncu, Okan’ın unutulmazları arasında yer alan “Öyle Sarhoş Olsam ki”, “Kaderim”, “Dostlarım”, “Var mısın İçelim?”, “Seni Hayatımca Sevdim”, “Hasret”, “Bilsem ki”, “Kadınım”, “Deniz ve Mehtap”, “Deli Gibi Sevdim” olmak üzere on şarkı seslendirecek.

Meriçliler ile Tanju Okan şarkılarını konuştuk.

Projenin başlangıç ve oluşum sürecinden bahseder misiniz?

Proje pandemiden bir tık önce, sokakta müzik menajeri olan Melek Hanım’ı görmemle başladı. Bana “Hakan Bey, siz Tanju Okan şarkıları söylemelisiniz” dedi. Pandemi döneminde Urla’ya gittim, Tanju abinin mezarını ziyaret ettim. Sonrasında Tanju abinin “Kadınım” teknesini bütün Türkiye limanlarında aradım ve hiçbir yerden olumlu dönüş alamadım. Tanju abinin, Urla’da pek de biçimi olmayan bir heykelini ve “Tanju Okan Parkı” denen bir yerin bir park bile olmayışını görmem, Tanju abi ile ilgili bir şey yapmam gerektiği hissi yarattı. Ona ait bir yer olmasını düşünmem beni projeye itti aslında. Eninde sonunda Tanju abiye ait bir yer yapılacak. Aldığı ödüller toplanacak ve illaki oraya koyulacak. Hayalim bu benim. Öyle darmadağın herkesin eline geçmiş bir şey değil. Şu anda sadece ve sadece muhterem ve değerli dostum Asuman Dabak’ın sahip çıkmasıyla Tanju abiye ait bir piyano var. Sağ olsun onu korumuş. Geriye kalan bir tek o. Onunla başlamak lazım diye düşünüyorum. Tüm bunlar ışığında projeyi kafamda toparladım ve anlatıcı ve söyleyen olarak sahnelemeye karar verdim.

HAYALLER...

Vigor Sanat’ın kurucusu Serdar Akkaya ile tanıştım ve projeyi ona anlattım ve onun yapımcılığında bu yola çıktık. Böyle başladı hikâye, bu hayallerle başladı. Çünkü “Her şeyi çabuk unutan toplumuz” Bu laf ağzımıza çok pelesenk oldu ama öyle. Onun şarkılarını söylememiz ve hatırlamamız lazım.

Neden Tanju Okan? Neden Tanju Okan’ın şarkıları ya da hayatı?

Türkçeyi bu kadar güzel konuşan, egzajere etmeyen, çok önemli bir sanatçı. Çok içselleştiriyor söylediği şarkıları. Aynı zamanda benim için bir aktör o. Zaten 17 tane filmi var Tanju abinin ama ben bunu demek istemiyorum, o bir sahne adamı ve sahne aktörü. O yüzden Tanju Okan... Şarkılarını dinlediğiniz ve görsel olarak izlediğiniz zaman, onun şarkıyı ne kadar yaşadığını görürsünüz. Zaten başka türlüsünü bilmez. Çok değerli dostum ve abim Nina Varon’un adını anmadan geçemem. Tanju abinin çok vefâkar dostu... Bana çok daha yeni bir belgesel gönderdi. Daha önce görmediğim... Belgeselin finalinde Tanju abi “Bir gün bir Tanju Okan vardı desinler” diyor. O kadar kötü oldum ki. Allah’tan bu projeyi yapmak istedim ve inşallah yapacağım. Bir cevabım var tabi ki buna. ‘Tabi ki varsın Tanju abii, canım abim.’ cevabı var. Türkçe’nin nezaketini bilen, efendiliğinle sen, tabi ki vardın. Bu yüzden Tanju Okan... “Küçük şeylerle mutlu olmayı, mesut olmayı öğrendim” diyen, bir adam olmanın inşallah şerefini yaşayacağım.

HAYAT... HÜZÜN...

Tanju Okan şarkıları sizin için ne ifade ediyor?

Aşk, hasret, ayrılık, hayat, hüzün, burukluk gibi duyguları ifade ediyor. Tam da gerçek hayatta olduğu gibi.

1974 VE ‘KADINIM’



‘1974 ve müzik’ desem siz ne dersiniz?

1974 yılı, Tanju abinin “Kadınım” şarkısının çıktığı yıl, Tanju abinin “en” yılı. Benim hayatımda da 1974 çok anlamlı ve aynı zamanda anne babamın da ayrıldığı bir yıl. Tanju abi aynı yıl evlenip aynı yıl aşkından ayrılıyor. O yüzden 1974. Hatırlıyorum çocuk olmama rağmen, insanların, nezaketin, bu ülkenin birlikteliğinin harika yıllarıydı. O yüzden 1974. Proje çok sevilen, anılması gereken, unutulmaması gereken bir adamı anacağı için ben de çok mesut ve bahtiyarım.

Biz seyircileri nasıl bir etkinlik bekliyor?

Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın peşinden koşuyor. Bunu izleyecek seyirci. Hakan Meriçliler bir yandan anlatıyor bir yandan sevilen Tanju Okan şarkıları söylüyor. Piyanoyu çalan dostum Süleyman Alnıtemiz ve bir de ben olacağız sahnede...