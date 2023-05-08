Usta yazar Ahmet Ümit'ten Kılıçdaroğlu'na destek: Haydi ilk turda bitirelim
Ünlü yazar Ahmet Ümit, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurdu. Oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceği mesajını içeren bir paylaşım yapan Ümit, "Haydi ilk turda bitirelim, haydi demokrasi için Pazar günü sandığa" notunu düştü.
Polisiye edebiyatın önde gelen ismi yazar Ahmet Ümit, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği mesajını verdi.
Ünlü yazar, paylaştığı videosunda sanatın ve sanatçının yanında olduğunu söyleyen Kılıçdaorğlu'na oy vereceğini belirterek şu notu düştü:
"Elbette, sanatın kıymetini bilen ve sanatçının yanında olan bir Cumhurbaşkanına yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim.
Haydi ilk turda bitirelim, haydi demokrasi için Pazar günü sandığa..."
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