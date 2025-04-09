Usta yazar, yönetmen, oyuncu Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı: ‘En başta tiyatrocu’

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Levendoğlu için önce İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene Levendoğlu’nun kızları Eren ve Esma Levendoğlu, oğlu Emil Levendoğlu, gazetemizin yazarları Şükran Soner, Dikmen Gürün ve M. Sadık Aslankara, Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Kadri Kınoğlu, Oktay Kaynarca, Barış Bağcı, Ayça Bingöl, Yıldıray Şahinler, Ayşen İnci, Sefa Sezgin, Bülent Emin Yarar, Ayşegül İşsever, Bennu Yıldırımlar, Reha Özcan, Selçuk Yöntem, Gülsin Onay’ın yanı sıra sanatçılar ve yurttaşlar katıldı.

DİRENİŞE DESTEK

Tören, tiyatro sanatçısı Mehmet Ali Kaptanlar’ın Levendoğlu’nun özgeçmişini okumasıyla başladı. Ardından, Leventoğlu’nun görüntülerinden oluşan kısa izleti gösterildi. İzletide Leventoğlu’nun tiyatro sahnesindeki fotoğrafları, özel anları ve Gezi Direnişi’ne verdiği destek ile son günlerdeki tenceretava protestolarına katıldığı anlar yer aldı. Özgeçmişten sonra ailesi adına konuşan Emil Levendoğlu, “Tiyatrocu, yönetmen, oyuncu, yazar, çevirmen, arşivci, sanat yönetmeni ve oyun yazarıydı, her dalda mükemmeliyetçiydi. Vatandaş, laik, devlet memuru, Cumhuriyetçi, solcu, Atatürkçü, demokrat ve Türktü. Ama en başta tiyatrocuydu. Hepimizin vicdanıydı. Son günlerine dek özgürlüğü ve adaleti savundu” dedi.

Levendoğlu’ndan sonra konuşan Oyuncular Sendikası Başkanı ve tiyatro sanatçısı Zuhal Olcay, “Hocam, meslektaşım, yol arkadaşım Ahmet Levendoğlu, bugün burada seni sevenler, evlatların, öğrencilerin, meslektaşların seni sonsuzluğa uğurlamak için toplandık. Yurtdışından dönüp bize, ilk öğrencilerine hocalık yapmaya başladığın o ilk yılı hatırlıyorum. Pardon, düzeltiyorum, anımsıyorum. O kelimeyi kullanmamı isterdin. O zamanlar henüz 26-27 yaşlarında olmalıydın, genceciktin. Nasıl harika bir eğitmen olduğunu daha ilk günlerde gösterdin hepimize. Değerli, çok değerli hocam Ahmet… Sana çok teşekkür ederim hayatıma dokunduğun, bana kattıkların ve böyle sağlam bir karakterle, değerli bir tiyatro insanıyla yol arkadaşı olmama izin verdiğin için. Seni çok seviyorum. Huzurla uyu” ifadelerini kullandı.

Levendoğlu, AKM’deki törenin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.