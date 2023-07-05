Usta yönetmenin hayata geçen ilk sergisi Müze Gazhane’nin yeni binasında: Demirkubuz’un gözünden dünya...

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

Türk sinemasına yön veren usta yönetmenin 2009’dan bu yana çektiği 78 fotoğrafı sanatseverlerle buluştu. Hatta Beşiktaş futbol takımı da Beşiktaşlılığı bir fenomen haline gelen Demirkubuz’un sergisini ziyaret etti. İBB Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla düzenlenen ve Zeki Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya, sanat yönetmenliğini ise Ebru Yılmaz üstleniyor. Sergi 9 Eylül’e kadar açık.

ŞEHİR, TAŞRA, MODERNİZM...

Serginin çıkış noktası, Demirkubuz’un sigarayı bırakmak için çıktığı yürüyüşlere dayanıyor. 14 yıl önce başladığı fotoğrafçılığa, Türkiye başta olmak üzere Japonya, Meksika, Amerika ve birçok farklı ülkede yaptığı çekimlerle devam eden Zeki Demirkubuz; ilk sergisinde, dünyanın farklı coğrafyalarında rastladığı kayda değer anları kendi gözünden izleyicilere açıyor. Tabiatın, şehrin ve taşranın, varoluşun ve modernizmin üzerimizdeki etkilerini karelerine yansıtan Demirkubuz, sigarayı bırakma bahanesiyle başladığı fotoğraf yolculuklarının uzun bir süredir en az sinema kadar hayatının merkezinde olduğunu ifade ediyor. Sergideki sokak fotoğrafları ve Demirkubuz’un yönetmen gözüyle aldığı kadrajlar oldukça etkileyici.

L Binası’nın zikzak çizen yapısı da sergiye ayrı bir keyif ve estetik katıyor.