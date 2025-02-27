Üstün Dökmen, 'Küçük Şeyler' gösterisi ile Ankara'da

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:38

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:38

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in seyircili interaktif söyleşisi “Üstün Dökmen ile Küçük Şeyler”, sahne yolculuğuna Ankara ile devam ediyor.

Üstün Dökmen’in dolaylı iletişim, doğrudam iletişim, empatik iletişim konularına değineceği ve Antik Tiyatro oyuncularının skeçleri eşliğinde gerçekleşecek interaktif söyleşide, toplumda bizi oluşturmada, takım kurmada, ekip olmada ve sinerji arttırmada sağlıklı iletişim ve uzlaşmanın önemi ele alınacak. 120 dakika süren gösteri boyunca iletişim çatışmaları ve çözüm yolları, çatışmada kültürel boyut iletişim açısından duyguları fark etme, ifade ve kontrol etme, insan ilişkileri, iletişim hataları, yaşama sevinci, çocuklarla iletişim, eşlerle iletişim ile kadın-erkek eşitliğine dair pek çok konuya da dikkat çekilecek.

By Karakalem Medya’nın organizasyonuyla gerçekleşecek ve Üstün Dökmen‘in sohbetiyle renklenecek gösteri, 27 Şubat'ta (bugün) AST Bilkent Sahne’de, 21 Mart’ta Ankara Çayyolu Sahne’de, 23 Mart’ta ise Pursaklar DT Sahne’de seyirci karşısına çıkacak. Üç gösterinin de biletleri satışa çıktı.



