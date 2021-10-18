Ütopya Yeniden: 27. Ütopyalar Toplantısı Karaburun’da düzenlenmeye hazırlanıyor

18 Ekim 2021 Pazartesi, 14:45

Topraksız Ütopyalar ve Öze Dönüş teması ile düzenlenecek 27. Ütopyalar Toplantısına bu yıl Karaburun ev sahipliği yapacak. 21-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek toplantıya katılmak için tek yapmanız gereken sırt çantanıza ütopyalarınızı koyup yola koyulmak.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Topraksız tarım ütopyalarından, topraksız yaşam ütopyalarına, insan doğa ilişkisi ve kadim öze dönüş tartışmalarına yer verilen program her yıl olduğu gibi Kamil Masaracı’nin Ütopya Kariakatür Sergisi ve Hale Dere’nin Myanmar Fotoğraf Sergisi ile açılıyor. Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı, Prof.Dr. Tayfun Özkaya, Ender Helvacıoğlu, Yaşar Aksoy, Dr. Ceyhun Balcı, Özlem Yüzak, Alp Hamuroğlu, Orhan Bursalı ve Dağarcık Türkiye Düşünce Platformu yazarlarının katılımı ile ütopyacılar Karaburun’un eşsiz coğrafyasında, denizin kıyısında Ergin Pansiyonda biraraya gelecek.

ÖZE DÖNÜŞ ÜTOPYALARINI TARTIŞIYORUZ

Çağrı metni aşağıda yer alan toplantıya katılmak için tek yapmanız gereken sırt çantanıza ütopyalarınızı koyup yola koyulmanız yeterli.

“Buhran çağındayız. Ekonomik kriz, pandemi, küresel iklim felaketi, yükselen ırkçılık, vekalet savaşları ve nihayet sıcak çatışmalar derken gelecek kaygısını iliklerimize kadar hissediyoruz. Demek ütopyalarımız mekânsızlaşıyor, mekânlarımız sanallaşıyor. Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Tuhaf bir geleceğe ilerliyoruz. Ütopyalarımız tuhaflaşıyor. Topraksız mekânları, topraksız diyarları ve kaybedip yeniden kurguladığımız özümüzü, öze dönüş ütopyalarını tartışıyoruz”.