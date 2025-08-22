'Van Gogh: Işığın İzinde' sergisi Dijital Deneyim Merkezi'nde!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, sanatın evrensel dili ile teknolojinin dönüştürücü gücünü bir araya getiren özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Van Gogh: Işığın İzinde” başlıklı dijital sergi, 19. yüzyılın en önemli ressamlarından Vincent Van Gogh’un eserlerini çok duyulu bir keşif yolculuğu eşliğinde sanatseverlerle buluşturuyor.

Dijital Deneyim Merkezi’nin ileri teknolojilerle donatılmış alanında gerçekleşecek ve 23 Ağustos Cumartesi günü ziyarete açılacak olan sergi; Van Gogh’un ışık, renk ve umutla örülü dünyasını yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, interaktif projeksiyonlar ve mekâna uyarlanmış enstalasyonlarla yeniden yorumluyor. Dijital Oda, Sanal Gerçeklik Odası, Sürükleyici Deneyim Odası, Artırılmış Gerçeklik Odası, Dijital Koridor gibi bölümlerden oluşan sergi, aynı zamanda ziyaretçilere sanatçının iç dünyasına adım atma imkânı veriyor.

Mekânın farklı noktalarına yerleştirilmiş sahneler ve deneyim alanları, izleyeni Van Gogh’un bilinçaltına dalan bir başlangıçtan gençlik yıllarına, güneşi kovaladığı yaratıcı dönemlere ve Saint-Rémy’deki hastane odasının penceresinden açılan sonsuz manzaralara taşıyor. Sarının sıcaklığı, doğanın canlılığı ve en karanlık anlarda bile renklerle kurulan iyileştirici bağ, mekânın dijital dokularında ve ses tasarımında hayat buluyor.

ZİYARETÇİLER VAN GOGH İLE YOLCULUĞU ÇIKACAK

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, sergiye ilişkin “Dünya sanat tarihinin en önemli isimlerinden Vincent Van Gogh’un yaşam öyküsü ve eserlerini, Dijital Deneyim Merkezi’nde izleyicisiyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Van Gogh: Işığın İzinde sergisi, ressamın ışık ve renklerle sarmalanan dünyasını, bugünün diliyle, bugünün teknolojisiyle yeniden anlatıyor ve her birimize kendi iç ışığımızı keşfetme fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Toplamda 13 eserin ve sanatçılar; Design in Situ, Fuat Genç, Lucid Realities, Nohlab, Özde Karadağ, Ufuk Barış Mutlu’nun yer aldığı yer aldığı seçkide, 10 çalışma Dijital Deneyim Müzesi’ne özel olarak üretilerek ilk kez izleyiciyle buluşacak. Nohlab’in daha önce Dublin’de sergilenen çalışmaları, Türkiye’de ilk kez Dijital Deneyim Müzesi’nin Sürükleyici Deneyim Odası ve Artırılmış Gerçeklik Odasında görülebilecek. VR Future tarafından Orsay Müzesi için hazırlanan VR deneyimi ise Paris’teki ilk gösteriminin ardından Türkiye’de ilk kez Dijital Deneyim Müzesi’nde ziyaretçilere sunulacak. Böylece, 13 eser bir arada ve yalnızca Kültür AŞ’nin özel seçkisi ile ilk kez izleyiciyle buluşmuş olacak.

Dijital Deneyim Merkezi, pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilir.