‘Var Bunlar’ yeni sezonuyla geri dönüyor!

Gündelik hayatın içinden çıkılmaz tek düzeliğinde sürüklenen iki yakın arkadaş Samet ve Tufan’ın maceralarını konu alan, TOD’un fenomen haline gelen orijinal dizisi "Var Bunlar", üçüncü sezonundan ilk tanıtımı izleyiciyle buluşturdu. Senaryosunu dizinin başrolünde yer alan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Arif Gökdeniz Uslu oturuyor.

Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok’un rol aldığı TOD STUDIOS imzalı Var Bunlar, 3. sezonuyla yakında izleyiciyle buluşacak.