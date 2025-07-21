Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Var Bunlar’ yeni sezonuyla geri dönüyor!

‘Var Bunlar’ yeni sezonuyla geri dönüyor!

21.07.2025 14:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
‘Var Bunlar’ yeni sezonuyla geri dönüyor!

Fenomen haline gelen “Var Bunlar” dizisi, üçüncü sezonundan ilk tanıtımı izleyiciyle buluşturdu.

Gündelik hayatın içinden çıkılmaz tek düzeliğinde sürüklenen iki yakın arkadaş Samet ve Tufan’ın maceralarını konu alan, TOD’un fenomen haline gelen orijinal dizisi "Var Bunlar", üçüncü sezonundan ilk tanıtımı izleyiciyle buluşturdu. Senaryosunu dizinin başrolünde yer alan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Arif Gökdeniz Uslu oturuyor.

Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok’un rol aldığı TOD STUDIOS imzalı Var Bunlar, 3. sezonuyla yakında izleyiciyle buluşacak. 

Image

İlgili Konular: #Giray Altınok #TOD TV #Cansu Diktaş