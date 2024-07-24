Genç Türk sineması yine Venedik’te!

24 Temmuz 2024 Çarşamba

Venedik Bienali’nin tarihi arşiv salonunda dün yapılan basın toplantısında duyurulan seçkiler, 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 81. Venedik Film Festivali’nin çok renkli, zengin ve doyurucu bir sinema şöleni olacağının habercisiydi. Dengeli, geniş bir yelpaze oluşturan listeler, geniş kitle sinemasından yaratıcı denemelere, geçmişi ve sıcak tarihi sergileyip sorgulayan belgesellerden kurmaca kısa filmlere, oradan da sanal gerçekliğe dek uzanıyor. Umarız, kâğıt üzerinde beklenenden daha heyecan verici, daha ufuk açıcı filmler çoğunlukta olur.

TÜRK SİNEMASININ SESİ

Türk sineması açısından, Lido Adası’nda yine doyurucu bir festival yaşayacağız. Özellikle, görevi iki yıl daha uzatılan sanat yönetmeni Alberto Barbera’nın toplamda 20 yılı aşan yönetimi boyunca, genç Türk sinemasına yakın ilgi gösteren festivalin “Orizzonti” seçkisinde bu kez üç Türk yönetmen daha seslerini duyurma fırsatı yakalıyor.

Cansu Baydar’ın, bu seçkinin kısa filmler yan bölümüne seçildiği on gün önce duyurulmuştu.

Dün de “Orizzonti” bölümünün ana seçkisinde sunulan 19 yapıt arasında Murat Fıratoğlu’nun, ilk kurmaca filmi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” ile yer aldığı açıklandı. “Sıcak güneş altında domates tuzlayıp kurutan yoksul genç Eyüp’ün yaşamındaki sıradan bir günün öyküsü...” olarak özetlenen filmin yapımcılığını Nefes Films gerçekleştirmiş.

Ayrıca, bu seçkinin üçüncü bölümü olan “Orizzonti Extra” programındaki 9 film arasında, Köln’de doğan, eğitimini Almanya ve Fransa’da yapan Türk kökenli Türker Süer’in “Edge of Night” adlı ilk kurmaca uzun filmi de bulunuyor. Eurimages ve Arte’nin de katkılarıyla yapılan filmin başrollerini Ahmet Rıfat Şungar ile Berk Hakman paylaşmakta.

AVRUPA VE AMERİKAN SİNEMASI

Ana seçkide Altın Aslan ödülü için yarışacak 19 yönetmen arasında, Pedro Almodovar, Gianni Amelio, Todd Phillips, Pablo Larrain ve Emmanuel Mouret yanında, Fransız sinemasından gelen iki film, kardeş yönetmenleriyle dikkat çekiyor: Delphine ve Muriel Coulon kız kardeşler, ikinci filmleri “Jouer avec le feu”; 1992 doğumlu ikiz kardeşler Ludovic ve Zoran Boukherma ise “Leurs enfants après eux” adlı filmleriyle Fransa’ya, İtalya ve Amerika ardından en çok filmle temsil edilen üçüncü ülke olma şansı veriyorlar yine.

HALUK BİLGİNERLİ ‘MARİA’ DA SEÇKİDE



Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas’ın yaşamını anlatan ve yönetmen koltuğunda Pablo Larraín’in yer aldığı “Maria” filmi de “Altın Aslan” için yarışacak. Senaryosunu Steven Knight’ın yazdığı filmde Callas’ı

Angelina Jolie, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis’i canlandırıyor.

YARIŞMA DIŞI ŞÖLEN...



Yarışma dışı sunulan filmler de çok zengin bir liste oluşturmakta. Tim Burton’un beklenen açılış filmi “Beetlejuice Beetlejuice”tan sonra, Claude Lelouch, Takeshi Kitano, John Watts, Francesca Comencini, Lav Diaz ve Kiyoshi Kurosawa da, son filmleriyle ödül peşinde koşmayacak olan ustalar arasında yer alacaklar. Ayrıca, yine yarışma dışı sunulan belgeseller seçkisindeki 11 film, aralarında güncel savaşlar da bulunan sıcak konuları gündeme taşıyacak.

Bu arada, İtalyanca deyimiyle paparazziler de sıcak bir festival yaşayacaklar kuşkusuz. Peşlerinde koşacakları, Clooney, Pitt, Jolie, Huppert, Lindon gibi yıldız oyuncular saymakla bitmeyecek...