Mehmet Basutçu
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Cansu Baydar kısa filmiyle Venedik’te

15 Temmuz 2024 Pazartesi

Resmi seçkilerini 10 gün sonra duyuracak olan Venedik Film Festivali, Isabelle Huppert başkanlığında Altın Aslan’ı belirleyecek olan ana jürinin üyelerini yarışacak filmlerden önce, geçen hafta içinde duyurdu.

Hemen ardından da etkinliğin ikinci yarışmalı bölümü “Orizzonti” (Ufuklar) programına seçilen kısa filmlerin listesini paylaştı. 

KİMLİK ARAYIŞI

28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 81. Venedik Film Festivali’nin, son yıllarda yarışmalı özel bir bölüm oluşturarak kısa filmlere görünürlük kazandırdığı bu yan seçki kapsamında izleyeceğimiz 13 film arasında, daha önce Almanya’da belgesel çalışmalar yapan, Berkun Oya ve Kaan Müjdeci gibi tanınmış yönetmenlerin filmlerinde de çalışan genç Türk kadın yönetmen Cansu Baydar’ın 20 dakikalık, ilk konulu kısa çalışması olan “Neredeyse Kesinlikle Yanlış” da yer alıyor.

İstanbul’da bir manikür salonunda çalışan Suriyeli göçmen genç kadının kimlik arayışı ve zor koşullarda geleceğini kurgulamaya çabalaması olarak özetlenen filmin senaryosu da Cansu Baydar’a ait.

BRAD PITT VE GEORGE CLOONEY

La Mostra’nın ana seçkisinde yer alması beklenenler arasında, Şilili yönetmen Pablo Larrain’in biyografik filmi “Maria” (Maria Calas rolünde Angelina Jolie var) ve Todd Phillips’in, Joaquin Phoenix - Lady Gaga ikilisinin yorumladığı yeni jokeri, Fransızca orijinal adıyla “Joker: Folie à deux” önde gelmekte. Amerikan sinemasının ağır topları Brad Pitt ile George Clooney’i buluşturan Jon Watts’ın yönettiği “Wolfs” da sözü edilenler arasında...

Tim Burton’un “Beetlejuice Beetlejuice” adlı, 1988 yapımı ilk “Beetlejuice”ın devamı ya da güncellenmesi diyebileceğimiz yeni filmiyle açılacak olan festivalde, Fransız yaratıcı sinemasının, başta Emmanuel Mouret ve Xavier Beauvois ile Altın Aslan yarışında önemli bir yer alması da bekleniyor.

Isabelle Huppert’in önderliğinde görev alacak ana jüri üyesi yönetmenler, James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz ve Çinli kadın oyuncu Zhang Ziyi de ay sonundan önce açıklanacak ana seçki listesini kuşkusuz merakla beklemekteler... 


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