Victor Hugo’nun romanından sahneye uyarlanan ‘Notre Dame Paris’ Zorlu PSM’de

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

“Notre Dame Paris” müzikalindeki danslar, müzik ve şarkılarla yaklaşık iki buçuk saat süren bir rüyadaydık.

Victor Hugo’nun orijinal romanından yola çıkarak sahneye uyarlanan eser ilk kez 1998 yılında Paris’te sahnelendi. Luc Plamondon tarafından sahneye uyarlanan ve Riccardo Cocciante tarafından Fransızca olarak bestelenen müzikal, yaklaşık 24 yıldır dünyayı dolaşıyor.

SANAT BİR UMUT...

Esmeralda, Quasimodo, Gringoire, Frollo, Fleur de Lys, Phoebus ve Clopin’in sahnede tanık olduğumuz çıkmazları tutkuları ve aşk karşısında nasıl çaresiz kaldıkları, ya da aşk uğruna nasıl karanlık tarafı seçtiklerini seyrediyoruz. Masumiyet, iyi niyet ya da sevgiye olan inanç uğruna kendi hayatından vazgeçenler ve başkalarının hayatını zindana çevirenlerin öyküsü ancak bu kadar iyi anlatılabilirdi. Sahnede birbirinden iyi dansçılar ve dikkat çeken bir koreografi... Her biri o kadar başarılıydı ki kime bakacağımızı şaşırdık bir ara. Dansçıların ve koreografinin bu üstün başarısı sanatın insanı nasıl umutlandırdığının da en güzel örneği. Son zamanlarda ülkemizde de dikkat çeken müzikaller yapılıyor. Gerçek bahardan sonra sanatın ve sanatçının daha özgür olacağını umut ederek baharı daha şimdiden sahneye getiren müzikal bize ışık oldu bir nevi.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI

“Notre Dame de Paris” müzikali, Guinness Rekorlar Kitabı’na “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak girdi. Müzikalde yer alan “Vivre”, “Belle” ve “Le Temps des Cathédrales” şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı. Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan; 10 dilde, 24 ülkede 5 binden fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan “Notre Dame de Paris” müzikali, 23 Mayıs’a kadar Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek.

ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET

“Notre Dame De Paris” müzikali Anneler Günü’ne özel yüzde 20 indirim fırsatı olan bir kampanya sunuluyor. Kampanya biletleri 14 Mayıs’a kadar alınabilecek ve 21 Mayıs’a kadar sahnelenecek tüm seanslarda geçerli olacak. “Anneler Günü’ne Özel İndirim” kategorisiyle üç adet ve üzeri bilet alımında geçerli olacak.