Canlı tarih müzesi Hisart 10. yılında!
Canlı Tarih Müzesi Hisart 10. yılına girdi. Müze Kurucusu Nihat Çuhadaroğlu 10. yıl sebebiyle düzenlenen davette Cumhuriyet'e konuştu.
Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nun küçük yaşlarda başlayan resim, heykel ve maket yapma tutkusu, seneler içerisinde büyüyerek önce koleksiyonerliğe ve ardından müzeciliğe kadar uzandı.
Müzede Osmanlı dönemine ait askeri ve etnografik tarihi eserler sergilenmektedir. Ayrıca, ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla oluşturulan müze tarihin ilgili dönemlerini betimleyen dioramalarla ve mankenlerle zenginleştirilmiştir.
Hisart'ın 10. yılı sebebiyle düzenlenen etkinlikte Çuhadaroğlu, misafirlere müzeyi gezdirerek rehberlik etti. Dünyanın ve Türkiye'nin kültür-sanat ve tarih birikimi açısında Hisart'ın çok önemli olduğunu vurgulayan Çuhadaroğlu, "Dünyada Hisart'ın eşi benzeri yok" dedi.
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