İBB Sanat Rotası projesi: Ara tatilde gidilebilecek ücretsiz müzeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Sanat Rotaları' etkinliği sayesinde lise öğrencileri ara tatil boyunca belirlenen müzelere ücretsiz giriş yapabilecek.

İBB Sanat Rotası projesi: Ara tatilde gidilebilecek ücretsiz müzeler
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca lise öğrencilerinin belirli müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceği 'Sanat Rotası' projesini başlattı. 11-15 Kasım arasında geçerli olacak müze ziyaretlerinde her güne bir rota belirlendi.

ARA TATİLDE ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER

Lise öğrencileri 11-15 Kasım tarihinde Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Dijital Deneyim Müzesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

ZİYARET GÜNLERİ VE SAATİ

11 Kasım Pazartesi, Saat 10:00 - Şerefiye Sarnıcı

12 Kasım Salı, Saat 12:00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi

13 Kasım Çarşamba, Saat 11:00 - Yerebatan Sarnıcı

14 Kasım Perşembe, Saat 11:00 - Miniatürk

15 Kasım Cuma, Saat 12:00 - Dijital Deneyim Müzesi


Etiketler: #dijital deneyim müzesi #müze

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