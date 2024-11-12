İBB Sanat Rotası projesi: Ara tatilde gidilebilecek ücretsiz müzeler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Sanat Rotaları' etkinliği sayesinde lise öğrencileri ara tatil boyunca belirlenen müzelere ücretsiz giriş yapabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca lise öğrencilerinin belirli müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceği 'Sanat Rotası' projesini başlattı. 11-15 Kasım arasında geçerli olacak müze ziyaretlerinde her güne bir rota belirlendi.
ARA TATİLDE ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER
Lise öğrencileri 11-15 Kasım tarihinde Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Dijital Deneyim Müzesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek.
ZİYARET GÜNLERİ VE SAATİ
11 Kasım Pazartesi, Saat 10:00 - Şerefiye Sarnıcı
12 Kasım Salı, Saat 12:00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
13 Kasım Çarşamba, Saat 11:00 - Yerebatan Sarnıcı
14 Kasım Perşembe, Saat 11:00 - Miniatürk
15 Kasım Cuma, Saat 12:00 - Dijital Deneyim Müzesi
Etiketler: #dijital deneyim müzesi #müze
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