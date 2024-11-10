Vitrindeki Albümler (10 Kasım 2024)

Yayınlanma: 10.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.11.2024 - 04:00

BÜYÜK EV ABLUKADA ‘DEFANSİF DİZAYN’ (OLMADI KAÇARIZ PLAKÇILIK / CAZ PLAK)

Küçük bir çevredeki mevcudiyetlerini saymazsak tam 12 yıldır hayatımızda Büyük Ev Ablukada. Şimdi üçüncü stüdyo albümleri “Defansif Dizayn”ın barındırdığı dokuz fantastik şarkıyla kendilerini tekrar etmeyen bir topluluk olduğunu fısıldıyorlar kulaklarımıza. Can Güngör ve Afrodisman Salihins’in yapımcılığındaki albüm kısık ateşte pişirilmiş; üç yılın birikimiyle.

Karakteristik olarak önceki albümlerden izler taşısa da farklı bir karakteri var. Topluluk bu albümle ileriye doğru bir adım daha atıyor. Biteviye sanatsal bir iş bu, deneyci ve yaratıcı bir dili var. Derin sözleri ilk dinleyişte muğlak görünse de anlatmak istediği net. Peyzaj değil, şarkıların pek çoğu karanlık bir tablo içinde modern insanın çaresizliğini metaforik olarak anlatırken apartman ve ev metaforuyla insandan uzaklaşan insanı bir portre olarak öne çıkarıyor. BEA, sadece kendi kuşağının değil, bir sonrakilerin de dertlerine tercüman oluyor, müzikal bir isyanla. “Yalnızlık Paylaşılmaz” şiirinin müziğe tahvil edilmiş hali.

Eklektik gibi görünse de kendi içinde tutarlı bir bütünlük var. Kurallara meydan okuyan saykodelik vokaller; sözleri içeride, müziği iktidarda. Adı defansif, kendisi ofansif.

Yılın en butik plağı; edinen mutlu azınlığın elinde.

GENCO ARI ‘PRODÜKTÖR’ (GENCO ARI PRODUCTİON & BORDO MÜZİK)

Teoman, Cem Yılmaz, Günce, Melek Mosso, Evrencan Gündüz, Büşra Pekin, Burcu Arı, Tepki, Fikri Karayel, Göksel... Dilimize dolanan bazı şarkıların arkasındaki gizli kahraman Genco Arı’nın “Prodüktör” adını verdiği son albümündeki kadroya lütfen bakınız; bu şatafat, bu şaşaa, Maksim Gazinosu’nun en civcivli günlerinin programında bile nadir görüldü. Enerjik, yüksek ruhlu ve yaratıcı. Her ayrıntısının büyüteç altında işlendiği her halinden belli olan bu şarkılar, aynı zamanda en doğru tercihlerle şarkıcısını bulmuş.

Albümün hikâyesini uzun uzun anlatmaya hacet yok, zira adı her şeyi yeterince açıklıyor. Burada birbirlerine benzemeyen tarzda ve soundda şarkılar var. Ancak hepsi de aynı müzisyenin elinden çıktığını inkâr etmiyor. Bunun gerçek bir prodüktör albümü olduğunu resmediyor. Genco, bir prodüktörün nasıl olması gerektiğinin dersini vermekle kalmıyor, bu işin teori ve pratiğinin kitabını yazıyor. Prodüktör albümü dinleyiciler için büyük keyif, müzisyenler için ise adeta mesleki bir ders kitabı. Quincy Jones ve Onno Tunç’un bedenleri toprak olmuş olsa da ruhları Genco’nun bedeninde yaşamayı sürdürüyor.

Not: Hem elektronik hem analog olarak kaydedilen bu şarkılar çok yakında kucağımıza bir plak olarak bırakılacak.