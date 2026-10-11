Vitrindeki Albümler - 11 Ekim 2026

ERKİN KORAY ‘ŞAŞKIN/EYVAH’ (DOĞAN PLAKÇILIK/ÖZ MÜZİK)

Çorluk kardeşlerin sahibi olduğu Öz Müzik firması, yılın başlarında Doğan Plakçılık kataloğunda yer alan Erkin Koray çalışmaları hakkında özel bir maceraya atıldı. Katalogdaki albümleri yeniden itinalı bir tasarımla basmakla yetinmedi, şimdi de altı 45’lik plaktan oluşan bir seriye başladı.

Serinin ilk plağı “Şaşkın” ve “Eyvah” adlı şarkılardan oluşuyor.

“Şaşkın”, Koray’ın bir turne esnasında İskenderun’da kasetçide duyduğu şarkıdan esinlenerek yazdığı eser. İstanbul dönüşü soluğu Unkapanı’nda Doğan Plak’ta alır, konuşur anlaşır. 15 gün içinde de düzenlemesini yaparak Arap müziği motiflerine sahip olan parçayı gitar ve bas olmadan kaydeder. Ancak stüdyo sahibi Sıtkı Acim’in “Sen gitar çalmadan bu bant buradan çıkmaz” deyince işler değişir, Koray tüm saz ekibi ile yeniden stüdyoya girer ve bugün dinlemekte olduğumuz şarkıyı kaydeder.

45’liğin B yüzünde yer alan “Eyvah” ise Rahbani’lerin bestesi olup, Koray’ın halen en sevilen şarkılarından biri. Açılır kapaklı, mavi renkli, şarkının yayınlandığı tarihi referans alarak numaralandırılmış ve sertifikalı olarak 1974 adet basılmış, içinde Erkin Koray’ın “Mezarlık Gülleri” adlı kitabından alınmış bir yazının bulunduğu bu plak, gerçek bir koleksiyon parçası.

CEM ARIK ‘ACI TATLI/PARANOYA’ (SPC PRODUCTİONS)

Cem Arık, bizim İstanbul roker tayfasının Bakırköy kanadından. Sağlam bir arşivci; sosyal medyada müzikal bilgiler paylaşır, yıllardır plak-kaset-CD biriktirir, sağlık sorunlarına karşın elinden geldiğince konserlere ve müzik etkinliklerine katılır. Amatör olarak müzisyenlik sevdasını bongo çalarak sürdürür.

Şimdi yıllar evvel yaptığı iki bestesini, tüm zorluklarına karşın 45’lik bir plak formatında vücuda getirmeyi başardı.

Kapağı Aptulika tarafından yapılan plağın A yüzünde 1996 yılında bestelediği, ancak imkânsızlıklar nedeniyle 2006 yılında kaydettiği ilk parçası “Acı Tatlı” bulunuyor. Bu parçada tüm çalgılar yılların deneyimli rakçısı Sabih Cangil tarafından çalınmış, okumaları ve düzenlemeleri yapılmış.

B yüzünde yer alan “Paranoya” ise yine aynı yılda, 1996’da bestelenmiş olup, gitarları çalan Murat Tüzüntürk tarafından düzenlenmiş; basta Arif Ortakmaç, davulda Sarhat Ergun, saksofonda Tahsin Ünivar, vokalde de Berna Çiçeksever yer almış. Her iki parça da rock’n roll ve klasik rock müzik ruhu içinde tınlıyor. Cem’in penceresinden görünen dünyayı bize tasvir ediyor.

Bu sadece iki şarkıdan oluşan bir 45’lik değil, azmin, sabrın ve tutkunun eseri, mücadele ve asla vazgeçmemenin ürünü.