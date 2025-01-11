Vitrindeki Albümler (11 Ocak 2025)

Yayınlanma: 11.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2025 - 04:00

ÖZDEMİR ERDOĞAN ‘İKİNCİ BAHAR’ (ÖZDEMİR ERDOĞAN MÜZİK...)



O dönem Özdemir Erdoğan’ın yarışma jürisinde kavgalı olduğu bir üye nedeniyle “İkinci Bahar” adlı şarkı 1985 Eurovision elemelerinde dereceye girememişti. Ancak zaman hakkını vermiş ve Erdoğan ile Sezen Aksu’nun birlikte okuduğu şarkı pop müziğimizin aşılmaz klasiklerinden biri haline gelmişti. Aynı adı taşıyan albüm ise 1987 tarihinde Erdoğan’ın 11’inci albümü olarak kayıtlara geçmiş, yine dönemine damgasını vurmuş, başrollerini Şener Şen ve Türkan Şoray’ın paylaştığı diziye adını vermişti.

İlk olarak kaset formatında basılan 13 şarkılık albüm, 1992 yılında “Seni Ne Çok Sevdiğimi” adlı şarkının eklenmesiyle 14 şarkıdan oluşan bir CD olarak basılmıştı. Nihayetinde de 2022 yılında ilk kez 33 devir, 180 gr. açılır kapak plak olarak huzurlarınıza çıktı.

Bu albümde birden fazla hit şarkı var, ki bazıları efsane mertebesinde. Bunlardan biri Ahmet Muhip Dıranas şiirinden uyarlanan ve Müjde Ar’ın oynadığı filmlerle hafızalara kazınan “Fahriye Abla”. Bir diğeri Özdemir Erdoğan denildiğinde ilk akla gelen şarkılardan biri, sözleri Ali Kocatepe’ye, bestesi Domenico Modugno’ya ait “Keman Öğretmeni”. Bitmiyor; bir de yine Sezen Aksu ile düet olarak kaydedilen “Küçük Bir Aşk Masalı” var albümün açılışında. Albüm değil, mübarek “best of”...

SERVER URAZ ‘YENİ ESKİ ŞARKILAR’ (EPİDEMİK YAPIM)



Şaka maka çeyrek asrı geride bırakmış Server Uraz. Onu önce Pit10 sahne adıyla tanımıştık. Bundan 15 yıl sonra mahlası terk ederek gerçek adını kullanmaya başlamış, özellikle bir prodüktör olarak yaratıcı ve üretken yüzünü bize kanıtlamıştı. Şimdi geride kalan 25 yılın şerefine kaldırıyor şarkılarını Server “Yeni Eski Şarkılar” başlığı altında.

Aslında kendi tribute albümünü yapıyor Server, zira burada 15 yıl önce üretilmiş ve o dönemde rap müziğin memlekette henüz mainstream-pop olmamış, yeraltı kültürüne ait olduğu zamanlarda kaydedilmiş parçalar var.

12 şarkıdan oluşan “Yeni Eski Şarkılar” albümünün şarkı düzenlemelerini yetenekli genç aranjör Faruk Çeliker yapmış. Sadece rap ile yetinmeyen bu çalışma deep house, chill-out, senfonik rock ve metal gibi farklı müzik türlerinden de ihtiyacı olan ilhamı almış. Server, bu şarkıları yeni soundlar ile güncelleyerek modernleştirmiş; taze vokaller ekleyerek farklı bir hüviyete kavuşturmuş.

En son 2018 yılında “52 Hertz” adında bir albüm yapan Server, 2024 yılını (bundan kısa bir süre önce yaptığı “e2oterik: hiç-özbenliğimi gerçekleştirmek adına bir çaba” ile birlikte) iki albümle kapatarak sağlam bir hasret gidermiş oluyor. Hem nostaljik hem de yeni; çok yönlü bir albüm.