Vitrindeki Albümler (12 Ekim 2024)

Yayınlanma: 12.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 04:00

MÜSLÜM GÜRSES ‘TOZLU RAFLAR’ (ELENOR MÜZİK)



Arabesk tarihimizin bir-iki ana karakterinden biri Müslüm Gürses. Kayıtları ise kolaylıkla tüketilemeyecek kadar büyük bir hazine. Vefatının ardından bugüne değin yedi albümün çıkması bunu kanıtlamak için yeterli.

“Tozlu Raflar”, 19 Nisan 2024 tarihinde Elenor Müzik etiketiyle yayımlanan stüdyo albümü. Albüm Gürses’in 1987 ile 1991 yılları arasında yaptığı kayıtlardan oluşuyor. 10 eserin yer aldığı albüm, 2022 yılında çıkan “Mahzendeki Şarkılar 3” albümündeki bazı şarkıları içerirken, “Sevilmeden Yaşanır Mı?” düet olduğu için dışarıda bırakılmış. Müzik yönetmenliği Bülent Ateş, Mustafa Arapoğlu, Sendur Aydın tarafından yapılan şarkılar arasında en ilginci Kayahan’ın doksanlara damga vuran “Yemin Ettim” albümünde yer alan “Sarı Saçlarından Sen Suçlusun” şarkısı. Albümün kayıtları esnasında Gürses’in orijinal sesi korunmuş, şarkılardaki çalgısal altyapılar stüdyoda yeniden yapılmış. “Tozlu Raflar”, “Mahzendeki Şarkılar” serisi adı altında yayımlanan üç albümden farklı bir isimde piyasaya sunulmuş. Bazı şarkıların ilk kez yayınlanmasının nedeni gerekli izinlerin vakitlice alınamaması. “Tozlu Raflar”, Muhteşem Candan yapımcılığında ve Cüneyt Yalçın Nacar plak masteringi ile şimdi ilk kez fiziki olarak plak formatında basıldı.





KEREM GÖRSEV ‘CLEAR HORİZON’ (EMRE MÜZİK)

Tahtı birinden diğerine vermiyor; piyanist Kerem Görsev albüm müzisyenliği ile konser müzisyenliğini at başı götürüyor. Yıllardan beri sevdalısı olduğu akustik caz müziğinden gram taviz vermeden kariyerini sürdürüyor. Diskografisinin yirminci albümü “Clear Horizon”da sürpriz yok, 1995 yılında “Hand & Lips” albümüyle başlayan hikâyenin devamı var. Son bir-iki yıl içinde bestelenmiş sekiz özgün eserin yer aldığı “Clear Horizon”, ilhamını ruhen Alfred Hitchcock’un bir söyleşide kullandığı mutluluk hakkındaki ifadeden, fiziken de Kerem’in İtalya’daki kaldığı küçük evinin baktığı Como Gölü’nden almış. O manzaradan etkilenerek oturmuş piyanosunun başına Kerem ve albüme adını veren parça dahil oracıkta iki eser çıkıvermiş. Devamını hayatında açtığı yeni sayfanın verdiği güçle Bodrum’da yazmış. Kerem’in müziğinde o alışageldiğimiz altmışlı yıllara has duygu ve ruh hali tüm gücüyle varlığını burada da sürdürüyor. Bu insana huzur ve dinginlik aşılayan müziği vücuda getiren müzisyen kadrosunda da sürpriz yok; yine Kerem’in yakın dostları çevresinde. Kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve saksofonda Engin Recepoğulları... Albüm dijital platformların ardından plak formatında yayınlandı.