Vitrindeki Albümler - 14 Eylül 2025

HAFTW ‘UNKNOWN TERRITORIES’ (TAMAR RECORDS)

Berlin'i mesken tutan genç müzisyenlerimizin sayısı günden güne artıyor. Oraya yerleştikten sonra farklı kültürlerin insanları ile üretenler de az değil. Bunlardan biri de Kubi Öztürk. İzmirli, ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu. Öğrenciliğinde Indie besteler yapmaya başlamış, mezuniyet sonrasında elektronik müziğe ağırlık vermiş. Berlin’e geçince DJ’lik yapmaya başlamış, 2020 yılında da müzik yoldaşı Sascha Kimel ile HAFTW (Her Absence Fill The World) adını verdikleri bir topluluk kurmuş. HAFTW bugüne değin iki EP çıkarmıştı. Şimdi (intro’yu da sayarsak) yedi parçadan oluşan 27 dakikalık ilk albümleri “Unknown Territories” ile yola revan. İkilinin mahallesi Neukölln, yani çok kültürlü bir yaşam alanı ama müzikleri (değişik etkileri barındırsa da) daha ziyade İngiltere ilhamlı. Parçaların dili (Biri Almanca) İngilizce. Söz, müzik ve yapım kendilerine ait.

İnsanı hüp diye çeken dramatik bir yapısı var müziklerinin. Sakin ve huzurlu görünmesine karşın, ağır bir melankoli ve hipnotizma bu. Karakteri soğuk, temkinli, şüpheci ve derin. Zamanın ruhunun altına geçmişi döşeyerek beni seksenlidoksanlı yıllarda hararetle This Mortal Coil, Cocteau Twins ve Lush benzeri toplulukları dinlediğim günlere sürükleyiverdiler.

CAN ARTSAN ‘SUYUN YÜZÜ’

1992’li Mahir Can Küçük, sanatçı adıyla Can Artsan... Berklee’den vokal ana enstrümanı (voice principal) ile mezun olan ilk erkek Türk müzisyen. Evveliyatında Timur Selçuk’un öğrenciliği ve aynı dershanede eğitmenlik yatıyor. Amerika’da The Çay Party topluluğunu kurmuş, Boston’da bazı etkinliklerinde sahne almış, yazıp düzenleyip icra ettiği “Pamukkale Yolları” projesiyle dikkat çekmiş. Şimdi aynı dikkati sekiz parçadan oluşan 32 dakikalık ilk albümü “Suyun Yüzü” ile çekiyor.

Bir multi-enstrümantalist, besteci, düzenlemeci ve solist olan Can albüm kayıtlarını iki odalı stüdyosunda yapmış. Sözler parçadan parçaya Can, Erensu Ekmekciler ve Alp Yalçın’a, besteler Can, Erensu Ekmekciler, Alp Yalçın ve Okan Küçük’e, düzenlemeler ise Can’a ait. Elektrik gitarlarda da Can, Erensu Ekmekciler ile Ben Knorr-Byron var.

Bu albüm Can’ın pozitif karakterinin doğrudan izdüşümü. Derdini sakinlik içinde tane tane anlatıyor, kendini net ifade ediyor; tüm duygusallığı ve sevecenliği ile tam bir hümanist. Şarkılarındaki ruh halleri nahif, nostaljik, romantik, kırılgan, üzgün, hayalperest, cömert, vefakâr, iyimser, bazen semavi...

Pop, soul, pop-caz arasında gezinen parçalar yumuşak ve dinlendirici... Piyasa kaygısı olmayan bağımsız bir çalışma.