Vitrindeki Albümler - 14 Haziran 2026

NEŞET RUACAN ‘UYANIŞ’ (LOFT CAZ RECORDS)

Bu yakınlarda çıkan albümler arasında en çok sevindiğim Neşet Ruacan’ın “Uyanış”ı oldu desem yalan olmaz. Zira Neşet Hoca’nın bugüne değin el vermediği isim kalmamış olmasına karşın, asıl meyveyi veren ağacın kendisi olması gerekirken, kendi hesabına bir albüm yapmamış olması hem üzücü hem de müzik camiamız adına büyük bir eksiklikti.

2025 yılında Kurukahveci Mehmet Efendi desteğinde kaydedilen bir dizi albümden biri olarak dijital platformlarda yayımlanmıştı “Uyanış”. Biri Gershwin yorumu, dördü özgün beste olarak beş eserin yer aldığı albüm şimdi enfes bir kapak tasarımı ve fotoğrafla plak basıldı. Kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Nedim Ruacan ile oluşturduğu üçlünün vokalistleri Ece Göksu ile Duygu Soylu. Neşet Hoca büyüklüğünü her zaman olduğu gibi burada da gitarını öne koymadan, vokali, davulu ve bası ortak söz alanına dahil ederek gösteriyor; funk’tan klasik caza, blues’dan ballada uzanan parçalarda...

Usta gitarcı, besteci, TRT Caz Orkestrası şefi, hocaların hocası, sülaleden Modalı, has İstanbul beyefendisi gibi sıfatları koltuğunu altında hakkıyla taşıyan Neşet Hoca’nın ilk solo albümü, yılların tecrübesinin biriktirdiği nadide bir mücevher. Zarif, hassas, ağırbaşlı ve alabildiğine mütevazı.

ALİ PERRET ‘ISONOMY’ (LOFT CAZ RECORDS)

Hangisini sayarsanız sayın, hepsinde usta; eğitmen, konser piyanisti, besteci, aranjör, stüdyo piyanisti, orkestra şefi... İlerici müzisyen Ali Perret, Octopus Band adını verdiği sekiz kişilik topluluğu ile sıra dışı bir albüme imzasını attı.

“Isonomy” albümü, adını Yunanca eşitlik, hukuk, düzen, gelenek sözcüklerinin birleşiminden alıyor. Albüm isminde taşıdığı kavramları yalnızca politik bağlamda değil, müzikal açıdan da vücuda getirmeyi iyi beceriyor. Sekiz kollu bir ahtapot olarak trompette İmer Demirer, alto saksofonda Meriç Demirkol, trombonda Bulut Gülen, tenor saksofonda Tamer Temel, bariton saksofonda Barış Ertürk, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Can Kozlu’dan oluşan Octupus Band, daha ilk dakikadan itibaren dinleyicisini elbirliğiyle güçlü, dinamik ve komplike bir ses dünyasının içine taşıyıveriyor. Yer yer bireysel ve çılgın, yer yer kolektif ve disiplinli bir alana dönüşen, modern anlayışlı ve özgür ruhlu beş parça Ali Perret’e ait. Ahtapotun kolları onun alışılagelmiş unsurlar karşısında bir yapı kırıcı olarak tutum sergileyen eserlerinde toplanıyor. “10 Usta 10 Albüm” projesi kapsamında yayımlanan “Isonomy” Hayyam Stüdyolarında, Sinan Sakızlı’nın masasında kaydedildi ve plak olarak basıldı.