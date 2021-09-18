Vitrindeki albümler

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

CEM KARACA ‘BİNDİK BİR ALAMETE’ (MAJÖR MÜZİK YAPIM)



1999 Nisanı’nda kaset ve CD formatında çıkmıştı “Bindik Bir Alamete”. Cem Karaca’nın son albümü ve en iyilerinden biriydi. Efsane isimler vardı yanında; müzik direktörü ve klavyeci Uğur Dikmen, gitarcı Cahit Berkay, davulcu Engin Yörükoğlu ve basçı Ahmet Güvenç.

Usta müziğe bir süre ara vermiş; küskün ve mutsuzdu ama umut dolu şarkılar yazmaktan vazgeçmemişti. Sivri dili de yerli yerindeydi. Mükemmel bir şive ile söylediği albüme adını veren parçadaki köy kahvesi muhabbeti albümün en ilginç pasajıydı ve ondan kimsenin altından kalkamayacağı kadar mahir bir dil cambazlığına sahipti. Pek bir şey değişmemiş; sanki bugünü anlatıyormuşçasına güncel olan satırlar, insanlığın hayrına iç açıcı olmasa da büyük ustaların tüm birikimlerini yansıttığı albümü ölümsüzleştirmişti.

Albümün özelliğinden biri oğlu Emrah ile ilk kez bir albümde buluşması, diğeri “Hudey Hudey”de Selda ile düet yapmasıydı. Parçalarda Madımak’tan Irak Savaşı’na kadar güncel olaylara gönderme vardı. Tasavvuf düşünceli iki parça ise hakkındaki eleştirilerin alevlenmesine neden olmuştu.

İlk bin adet tükenen ve ikinci baskıya giren farklı kapaklı baskısında tartışmalı şeyler olsa da bu albümü 22 sene sonra ilk kez plaktan dinlemek ne güzel.

PİNHANİ ‘KÜÇÜK BİR EVDE’ (BEĞENİ)

Pinhani sekizinci albümü “Küçük Bir Evde” ile ilk albümleri “İnandığın Masallar”ın o insanı ilk notada yakalayan nahif ruhuna, çocuksu gülümsemesiyle insanın içini ısıtan elektriğine; kısaca fabrika ayarlarına dönüyor.

16 şarkıdan oluşan albüm, 2020 yılında çoğunluğu evde kaydedilen ve yayımlanan dokuz şarkısına, altı yeni parçanın eklenmesiyle oluşuyor. Bir de “Dünyadan Uzak” adlı parçanın canlı akustik bir kaydı. Gitarcı Eray Polat ile solist Sinan Kaynakcı’nın aynı evde bir haftada yaptığı kayıtlara önce gitarcı Akın Eldes ile basçı Selim Aydın dahil olmuş; sonra evlerinde yaptıkları kayıtlarla davulda Ediz Hafızoğlu, klarnette Toygun Sözen ve trompette Atakan Gözetlik konuk olmuş.

Bu albümün mevsimi sonbahar. Sade sözler, duru düşünce kendisi gibi saf bir müzikle buluşuyor. Şarkıların içeriği hissiyatını katkısız yansıtıyor. Siyah ile beyaz misali duygular birbirlerini tamamlıyor; hüznü ve coşkuyu, umudu ve burukluğu aynı anda iç içe yaşatıyor. Geçmişe duyulan özlem ile geleceğe dair umutlar dönemin ruhunu yansıtıyor.

Tek şarkıların değil, albümlerin topluluğu; bu da bir Pinhani klasiği... “Küçük Bir Evde”, artık Pinhani diskografisinin tahtına kurulmuş bir eşbaşkan; “İnandığın Masallar” albümü ile.