Vitrindeki Albümler - 19 Nisan 2025

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:30

GÖKÇEN KAYNATAN ‘MODA / FIRTINA’ (SLOVENLY RECORDINGS)

1966 yılında Odeon Records etiketiyle sessiz sedasız çıkan bir 45’lik, mütevazı miktarda satarak meraklısının koleksiyonundaki yerini almış ve ardından sessizliğe gömülmüştü.

Bir yüzünde “Moda”, diğerinde “Fırtına” adlı iki kısa enstrümantal parçanın bulunduğu bu 45’liğin sahibi Gökçen Kaynatan, o yıllarda yaptığı sahne programlarıyla ünlü bir müzisyen olmasına rağmen özgün çalışmalarının kıymeti on yıllar sonra anlaşılmış önemli bir müzik insanıydı. Şimdi o 45’lik taşıdığı değere ve koleksiyonerlerin aradığı nadir parçalardan biri oluşuna istinaden sadece 1000 adet olarak yeniden basıldı, Amerika’da, Slovenly Records tarafından.

Bu plakta yer alan iki parça, gitar çalan genç Kaynatan’ın tam bir rock’n roll sevdalısı olduğu döneme denk geliyor. Surf gitarlar eşliğinde kaydedilen parçalar, gerek kayıt kalitesi gerekse müzikal anlayış, düzenleme ve çalma performansıyla zamanın ilerisinde olduğunu daha ilk saniyelerden itibaren hissettiriyor. Sadece gitar tınısı değil, buradaki kayıtlar aynı zamanda Kaynatan’ın ileride dallanıp budaklanacak elektronik müzik sevdasına ilişkin de ilk ipuçlarını veriyor. Plağın bir özelliği de davulun Kerim Çaplı tarafından çalınıyor oluşu. Bu ilk resmi yeniden basım her yönden kıymetli.





PELİN ÇELİK ‘YAŞAMAK GEREK’ (AVRUPA MÜZİK YAPIM)

Bu Pelin Çelik, eski Fenerbahçeli milli voleybolcu Pelin Çelik değil. Bu Pelin Çelik benim 2023 yılında Roxy Müzik Yarışması’nda tanıdığım Pelin Çelik. Pelin o yıl yarışmaya katılanlar arasında en dikkat çekenlerden biriydi; kendine, dinleyiciye, jüriye, sahneye ve bu yarışmaya ne kadar saygı duyduğunu her haliyle hissettiriyordu. Elinde gitarıyla tek başına sahne aldığı halde, mekânı yaydığı enerji ve sesinin gücüyle doldurmayı başarmış, bileğinin hakkıyla R.M.G. Özel Ödülü almıştı. Yarışmadan sonra durmadı Pelin; aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdü ve bir albüm yayımladı “Yaşamak Gerek” adında.

Pelin 2021 yılından beri tek tek şarkılar yapıp internet âlemine salıyordu. Albümde bulunan şarkıların sözü, müziği kendisine ait. Şarkıların düzenlemesi ve müzikal yapısı birbirine yakın olsa da sound olarak yeterince çeşitlilik mevcut. Kiminde akustik gitar önde, kiminde sert elektrik gitarlar. Genel olarak alternatif rock desek yanlış olmaz. Bir nebze de şarkıcı-şarkı sözü yazarı; sevgi ve ayrılık gibi temalı hikâye anlatıcılığının öne çıktığı şarkılardan ötürü. Akustik gitar çalıp şarkı söyleyen Pelin’e, elektrik gitarda Mert Çelik, basta Berk Beşpınar, davulda Mustafa Telli eşlik ediyor. Bu takımda bizim Pelin pasör değil, şutör...