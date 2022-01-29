Vitrindeki albümler

29 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

EDA BABA ‘AİLE ALBÜMÜ’

Eda Baba’yı Eski Bando topluluğunun solisti olarak tanıdığımızda, tatlı sesiyle olduğu kadar minik ve sevimli görüntüsüyle de dikkat çekiyordu. Topluluk dağılınca müzik sevdasına solo albümlerle devam etmiş, 2019 yılında “Bir Küçük Tebessüm”, bir yıl sonra da “Can Suyu” adlı ikinci solo albümünü çıkarmıştı.

İki albüm poptu; baştan sona bir tek tarza dahil olmamakla -geçmişten gelen gelenekçi esintiler taşımakla- birlikte neticede yeni kuşak soundları ve havaları taşıyor, müzikal olarak günümüzü temsil ediyordu. Şimdi altı parçadan oluşan 25 dakikalık yeni kısaçalarında bizi tersköşeye yatırıyor, sadece köklerine değil, doğup büyüdüğü eve ayak basıyor, bizzat baba ocağına dönüyor Eda.

Belli ki ailesinin müziğe karşı yeteneği bol ve herkesin sesi güzel: anne, baba, abla, erkek kardeş... Eda onlarla teker teker okuyor bu topraklara ait eserleri. Eda’nın çocukluğunu gösteren fotoğraflara kurulan rakı sofralarının şarkılarını, türkülerini duygusal tonu ağır basan yorumlarda yeniden canlandırıyor. Eski bir kültürün ve dönemin birleştirici gücünü anlatıyor. Uzunca zamandır kopmuş bir diyaloğu kurmak için bir elini geçmişe diğerini geleceğe uzatıyor Eda, eserlerin havasına sadık kalınmış bu özgün çalışmada.

AT HIRSIZI ‘AT HIRSIZI’ (SONY MUSİC / LUCKY ONES MUSİC)

At Hırsızı’nın kendi adını taşıyan ilk albümünde, bir topluluğun erken zamanlarında karşınıza çıkacak hemen her şey mevcut: gençlik enerjisi, delikanlılık raconu, Doğu felsefeleri merakı, alkol sevgisi...

Hatırlatma babından, ilk single’ları “Filth Remains” 2016 yılında klip çekilerek çıkmış; Shaft, Caravan, Dorock, Woodstock gibi namlı rock mekânlarında çalmışlardı. 2015 yılında kurulan Kadıköy çıkışlı topluluk, eleman değişiklikleri yaşamış, ilk albüme vokal ve gitarda Efe Bezmez, gitar ve geri vokalde Cem Vural, basta Hakan Akbulut ve davulda Ozan Köseoğlu’ndan oluşan kadroyla girmiş. Sözler ağırlıklı olarak -fizik okumak için ayrılan- artık toplulukta olmayan kurucu üye Zihni Kaan Baykara’ya ait. Müziklerde ise topluluk üyelerinin imece usulü katkısı var.

Heavy metalin birden fazla kulvarından ve kadim topluluklarından izler taşıyor At Hırsızı, parçadan parçaya. Albümün kayıt süreci -salgın vs.- malum sebeplerle uzayınca haliyle farklı ilham kaynakları devreye girmiş. Bu da ilk albümü eklektik kılmış.

Beşi Türkçe, beşi İngilizce ceman 10 parçadan oluşan bu ümit veren ilk albüm sonrası At Hırsızı hakkındaki temenni ve tahminimiz ilerleyen günlerde topluluğun Türkçe parçalara yoğunlaşacağı yönünde.