Vitrindeki albümler

‘YENİ TÜRKÜ ZAMANSIZ’ (PASAJ MÜZIK)

Yeni Türkü müzik tarihimizin yarım asrı devirmeye beş kalmış köklü topluluklarından. Zaman içinde geçirdiği değişiklikler ise memleket tarihinin neredeyse özeti gibi. Zamanı iyi kollayan, dönemin ruhunu yansıtmayı bilen, hatta geleceğin kokusunu alan yanları ise uzun ömürlü oluşlarındaki sebeplerden birkaçı. Birden fazla kuşağa hitap etmeyi başaran ve sürdüren topluluğun saygı albümü zengin anı kitaplarını anımsatıyor. “Yeni Türkü Zamansız”, kendinden sonraki kuşaklardan gelen farklı türlerdeki müzisyenler tarafından yorumlanmış 22 şarkısını barındırıyor.





“Buğdayın Türküsü”nden “Sonbahar’dan Çizgiler”in (Mamak Türküsü) hüzünlü ve devrimci ruhuna uzak havada Athena yorumu dışında tüm zamanlarından seçilmiş repertuvar iyi. “Akdeniz Akdeniz”den üç (Gaye Su Akyol, Cem Adrian, Emir Can Igrek), “Dünyanın Kapıları”ndan iki (İkiye On Kala, Sena Şener), “Yeşilmişik?”ten dört (Kenan Doğulu, Hayko Cepkin, Sıla, Kalben) “Aşk Yeniden”den üç (Melek Messo, Buray; Pamela) “Vira Vira”dan iki (Bora Duran, Mehmet Erdem) “Günebakan”dan üç (Ceylan Ertem, Ecem Erkek, Mert Fırat), “Şimdi ve Sonra”dan iki (Can Gox, Sura İskenderli), “Süper Baba”dan bir (Edis) ve Yeni”den bir (Mabel Matiz) parça... Şimdi dijital, yakında plak ve CD...





KAPİKO ‘NOVA’ (AHENK MÜZİK)

Kapiko, çalgı kombinasyonu açısından alıştığımız füzyon topluluklarından farklı. Üçlünün merkezinde Batuhan Aydın’ın kavalı var. Diğer üyeler klavyeci Nikolaus Grill ile basçı Neyzen Özsarı. 2013 tarihli ilk albümleri “On Bierli” çok ilgi görünce sayısız konser ve festival programına dahil olmuşlardı.

Topluluğun sözsüz ve vokal eşlikli olmak üzere sekiz parçadan oluşan yeni albümü “Nova” birkaç açıdan çok cazip. Bir kere repertuvarı güzel. Gomidas Vartabed’in klasik eseri “Gakavik”in pop-caz sürümü, Celal Güzelses’in sesiyle bilinen Anadolu türküsü “Hele Yar”ın hard bop düzenlemesi yanı sıra Roland Kirk’ün “Serenade to a Cuckoo”su ile Jaco’nun “Reza”sına getirilen yorumlar bu albümü özel kılıyor.

Üçlüye gitarda Ozan Erkan, vurmalılarda Alikaan Uysal ile Riccardo Marenghi, nefeslilerde ise Şenova Ülker, Tamer Temel ve Burak Dursun eşlik ediyor. Vokallerde de Ezgi İrem Mutlu, Gabriela Partofsky, Merve Akyıldız ve Yasin Türk var.





Rock dinleyicileri için enerjisi yüksek çılgın elektrikli soloları olduğu gibi, geleneksel ve modern doğaçlama konseptleri de yerli yerinde. Birden fazla dinleyici kitlesine hitap ediyor “Nova” ama öncelikli olarak iyi müzik dinleyicisine. Her açıdan iddialı bir albüm var karşınızda.





