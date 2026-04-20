Vitrindeki Albümler - 20 Nisan 2026

KALBEN ‘KAYIP AŞIKLAR ÜLKESİ’ (HOŞ BİR SEDA / DMC)

10. yılında beşinci stüdyo albümünü yayınlayan Kalben’in geride bıraktığı yıllar ile ürettikleri arasındaki makas açılmıyor. Açılmadığı gibi şarkılarının ve albümlerinin kalitesinde de bir tekrar ya da düşüş gözlenmiyor. Kalben, “Kayıp Aşıklar Ülkesi” adını taşıyan yeni albümüyle bıktırmadan her defasından merakla dinlenen hikâyelerine bir yenisini ekliyor. Bu yolculuğa Kalben imzalı 13 şarkı eşlik ediyor.

Albümün dinleyiciyi davet ettiği sofranın zenginliğinin bir kısmı aranjör ve prodüktör çeşitliliğinden geliyor; zira şarkıdan şarkıya bu sandalyelere Umut Çetin, Güneş Özgeç, Genco Arı, howtocope, Tuğrul Bafra ve Cenk Erdoğan oturuyor. Bir de albüme adını veren şarkıda Erkan Oğur çalınca masaya tatlı geliyor

Akustik-elektro-folk pop arasında seyreden müzikal çizgide tipik özelliklere sahip bir vokal albümüyle karşı karşıya olsak da Kalben, farkını insana yaşanmışlıktan damıtıldığını derinden hissettiren özgün sözleriyle ortaya koyuyor. Türk popunun en güzel ve verimli zamanlarına yaptığı güzellemelerle şarkıları ince ince işliyor.

Tek tek şarkıları değil, baştan sona keyifle dinlenmesi gereken bir çalışma “Kayıp Aşıklar Ülkesi”. Kalben’in en dingin ve olgun hali. Diskografisinde önemli bir dönemeç, ustalık eseri...

YAKUP ‘BİNALAR’ (GELİBLUES YAPIM)

Duman’dan Kaan Tangöze ile Mad Madam adında bir topluluk kurmuştu gitarcı Yakup Trana, Ari Barokas’ın da kuzeniydi. 2004 yılında “Şunu Bunu”, 2007 yılında da “Kaos” albümlerini çıkardıktan sonra yerli müzik piyasasının tutarsızlıkları ve adaletsizliklerine tahammül edemeyen Yakup, Seattle’a yerleşmişti. Çalışkan, üreten ve doğru bildiği türe karşı gösterdiği yüksek sadakat içinde müziğinden taviz vermeyen ve hak ettiği ilgiyi göremeyen bir müzik emekçisiydi. Birkaç ayda bir memlekete gelip giden Yakup, şimdi dört şarkıdan oluşan 21 dakikalık bir kısaçalar (EP) çıkardı: “Binalar”...

“Faydası Yok”, “İstan Bul”, “Ne Anlamı Var” ve “Samanlık Seyran” adlarını taşıyan dört şarkının, bir kısmı Yakup’un Seattle’daki ev stüdyosunda, bir kısmı da İstanbul’a geldiğinde kaldığı Kadıköy’deki Airbnb evinde yapılmış. Açılıştaki (ortak imzaladıkları) parçanın gitar partisyonlarına Can Kanat katkıda bulunmuş, soloları ve bazı ritim gitarları çalmış. Geri kalan tüm şarkıları, (bilhassa gitar player dalında takdire şayan bir isim olarak) kendi bestelemiş, çalmış, söylemiş.

“Binalar”, Yakup’un halen müzik piyasasının anaakımlarına karşı dik durduğunu, önünde eğildiği tarzın misyonerliğini alnının akıyla sürdürdüğünü gösteriyor bizlere.