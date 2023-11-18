Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:26

SANTİ & TUĞÇE ‘THE MARVELOUS REAL’ (KYBELE)

Kimileri ilk kez duyuyor olabilir ama Santiago Ferreira ve Tuğçe Kurtiş’ten oluşan Santi&Tuğçe, dile kolay yedinci albümünü yayımladı.

Tuğçe Kurtiş, İstanbul doğumlu. Altı yaşından bu yana şarkı söylüyor, Milford Graves ve Sheila Jordan’dan dersler almış. Yanı sıra DJ’lik yapıyor, ayrıca akademisyen. Santi, Asunción (Paraguay) doğumlu. Müziğe 12 yaşında şarkı yazarak başlamış, ağır bir tedrisattan geçmiş. Ayrıca bilgisayar mühendisi. İkili Kansas Üniversitesi’nde tanışmış; Santi, Tuğçe’nin üst komşusuymuş.

Çok çalışkan ve üretken bir ikili onlar. İlk kez 2014 yılında yayımladıkları “Ciclico” adlı albümleri ile konseptlerinin güzelliğine şahit olmuş, neler yapabilecekleri hakkında fikir edinmiştik. Müzikleri tam bir mozaikti, her çalışmaları zengin bir kültürel bir mirasa yaslanıyor; Anadolu’dan Balkanlar’a, Latin Amerika’dan Japonya’ya kadar uzanıyordu.

Bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştıkları yeni albümleri “The Marvelous Real”, gerçek ile kurgu arasında geziniyor, hikâyeler anlatıyor, geleceğe dair hayal kuruyor. Tuğçe’nin ipeksi mistik sesi ile Santi’nin sound çeşitliliği varoluşa anlam katma yolculuğu yapıyor. Huzur veren bir uyumla hafiften kalça oynatan bu albüm, yaşamdan ve sevgiden yana tınlıyor.

FARAZİ ‘HAYALET ISLIĞI - INSTRUMENTALS’ (BELOW SYSTEM RECORDS/DEADLY HABITS MUSIC)

Hip hop ve rap camiamızın en iyi prodüktörlerinden Farazi (Burak Demir) üç yıl önce 90BPM çatısı altındaki ortağı Sorgu (Hüseyin Eski) ile yaptığı “Anti-Kahraman: 90 Nesli” adlı albümünün kapağına, babasını Kent Fasıl-Sirtaki Taverna’da bir düğünde gösteren fotoğrafı koymuştu. Yeni albümü “Hayalet Islığı Instrumentals-10th Year Edition” plağının kapağında da babasının doğduğu Edirne’nin Meriç ilçesinde, Alibeyköy’de bulunan ev var. Farazi’nin kapaklardaki sepyaya dönüşmüş siyah beyaz fotoğrafları, müziğinin izdüşümü.

Albümdeki 14 parçanın bir kısmı edit, bir kısmı eski halleri. Son parça “Islığı Beklerken” yeni prodüksiyon. Bu enstrümantal derlemenin yapılma ihtiyacı ise “Islık” döneminin onuncu yılını doldurması. Parçalar hip hop camiasının iyi bildiği şeyler, sosyal medyada viral olmuş ve 50 milyon dinlenmeyi geçmiş “Unutulanlar”, “Dobro Vecer” ve “Sandığımdan Herkes Babam Gibi Gülecek” gibi...

Farazi, doksanlarda şehirde büyümüş. Geçmişi seviyor, eski filmlerdeki nostaljik bir ruha hayat veriyor. Romantik, ince, derin ve kırılgan... Kaygısızlar’dan (The Persuaders) Geceyarısı Kovboyu’na (Midnight Cowboy), Farazi içinde sağlam bir John Barry ruhu barındırıyor.

Albüm plak formatında 500 adet basıldı.