Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 10.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 04:00

BARIŞ MANÇO ‘HAL HAL’ (EMRE PLAK)

Barış Manço’nun “Hal Hal” adlı derleme albümü, ilk kez 1989 yılında CD formatında yayımlanmıştı. Birkaç eksiltme işleminin ardından 1981 tarihli “Sözüm Meclisten Dışarı” ile bundan iki yıl sonra çıkan “Estağfurullah Ne Haddimize” albümlerinin repertuvarından oluşuyordu. Her iki albümden de birkaç şarkı dışarıda bırakılmıştı sadece. Nihayetinde 2008 yılında Emre Plak’a geçmiş ve yeniden CD olarak basılmıştı.

Manço, “Hal Hal” basılmadan bir yıl önce TRT’de “7’den 77’ye” programına başlamıştı. Doksanlı yıllara hem müzikal olarak hem statü açısından hazırdı. Japonya’ya gitmiş, “devlet sanatçısı” unvanı almıştı. “Hal Hal” doksanlı yıllara giriş yapmanın arifesinde çıkmış, ama içindeki şarkılar 12 Eylül askeri darbesinin ertesine denk gelmişti. Manço o yıllarda kendini Anadolu topraklarına vurmuş, Barış Çelebi olma yolunda memleketi karış karış gezmekteydi.

Manço’nun külliyatını toplamak kolay değil, hele dönem baskı plaklara meraklıysanız işiniz hayli zor; maddi, manevi. Ancak çok sevdiğiniz parçaları bir arada bulundurmak istiyorsanız “Hal Hal” ideal. İkili olarak 180 gram basılan derleme plakta “Dönence”den “Gülpembe”ye, “Kol Düğmeleri”nden “Arkadaşım Eşşek”e kadar 16 kafa şarkı var. Kuşaktan kuşağa geçecek bir plak.

FERİDUN HÜREL ‘BİR SEVMEK BİN DEFA ÖLMEK DEMEKMİŞ’ (ADA MÜZİK / DÖNENCE PLAK)

Sayısız meziyetinin yanı sıra Feridun Hürel, kardeşlerden oluşan “3 Hürel” topluluğunun üyesi olarak tanınır aslen, iyi müzik dinleyicilerinin nezdinde. Müzik tarihimize kalıcı eserler bırakan topluluğun bestelerinin sahibi, değerli müzisyen, kendi hesabına 1974 yılında sadece bir 45’lik yapmış, bunun dışında üretiminin tamamını 3 Hürel’e vakfetmişti.

“Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş/Üzülmeye Değmez Hayat” adlı şarkılardan oluşan 45’liği yapma ihtiyacı ise farklı bir sound denemek istemesiydi. Bu plaktaki iki şarkı 3 Hürel konseptinin biraz dışındaydı. Şerif Yüzbaşıoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Gelişim Orkestrası ile Sıtkı Acim’in stüdyosunda kaydedilmiş, Antuan Şoriz’in Diskotür firmasından yayımlanmış, sonra katalogla birlikte Ada Müzik’e geçmişti. Az sayıda basılan bu 45’lik zaman içinde en çok aranan ve fiyatı uçanlar listesine girince, devreye Balat’ta bulunan Dönence Plak dükkânının çılgın sahibi Hasan Metin Karaman girdi ve plağı yeniden basmak için kolları sıvadı. Plağın kapak tasarımı usta grafiker Zafer Başaran tarafından yapıldı; içine yazılar yazıldı, poster ve kitapçık ilave edildi. 50 yılı geride bırakan efsane 45’lik, numaralı olarak 2222 adet basıldı, ön siparişle kapanın elinde kaldı…

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