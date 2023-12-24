Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 03:35

TAMER TEMEL, ERCÜMENT ORKUT, CEM AKSEL, HEZARFEN ENSEMBLE ‘TÖZ II’ (A.K. MÜZiK)

Saksofoncu Tamer Temel, piyanist Ercüment Orkut ve davulcu Cem Aksel’den oluşan Töz Üçlüsü, 2018 yılında kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerini yayımlamıştı. Aradan geçen zaman zarfında her üç müzisyen de üretimlerinde hız kesmedi ama akıllarının bir köşesinde yeni bir Töz albümü fikri hep varlığını korudu. “Töz II”, ekibe Hezarfen Ensemble’ın katılımıyla ilkine göre daha yoğun bir kolektif çabanın ürünü olarak görünüyor.

Özcan Ulucan, Ulrich Mertin, Mehmet Gökhan Bağcı, Kıvanç Fındıklı, Berke Hitay ve Amy Salsgiver’den oluşan altı kişilik Hezarfen Ensemble’ın varlığı, albümün ses evrenini haliyle genişletiyor. Üçlü ise bu evrende farklı çağdaş disiplinleri yüksek bir uyum içinde buluşturuyor; sahip olduğu dinamizm ile mükemmel bir renk paleti oluşturuyor.

Dijital platformlarda yayımladığında sadece ülkemizde değil, Avrupa’daki müzik dergilerince de yılın iyi albümleri arasında gösterilen “Töz II”, şimdi plak formatında ve sınırlı sayıda basıldı.

Bu zarif albüm için ayrıca iki alkış daha icap ediyor. Biri kapağında üç fantastik figürü gösteren desenin sahibi Sedat Girgin, diğeri ise piyasanın p’sinin uzağından yakınından geçmeyen bu albümü plak olarak basma cesareti gösteren A.K. Müzik.

İLKİN DENİZ ‘MANDOLİN-JAZZ-BALLADS’



Yıllardır yaşamını Amerika’da sürdüren İlkin Deniz’in (ressamlığı dışında) yeteneğinin ve üretim sahasının birden fazla boyutu var. Wellington–Florida’daki evinin stüdyosunda bu yılın Eylül ve ekim aylarında (Erik Satie’nin Gnossiennes’sindeki piyanist Adem Gülşen dışında) solo kaydettiği yeni albümü “Mandolin-Jazz-Ballads”ta caz ve blues tarihinin en sevdiği mühim parçalarını mandolin ile yorumluyor. Aralarında “Nature Boy”, “Georgia on My Mind”, “Autumn Leaves”, “My Favourite Things” gibi klasikler var. Bir de Ahmet Samim Bilgen bestesi “Ilgaz Anadolu’nun Sen Yüce Bir Dağısın”. İlkin’in asıl çalgısı bas ve kontrbas, ancak yüzüncü yılında Cumhuriyet döneminin heba edilmiş en önemli oluşumu Köy Enstitülerini anmak için bu albümü mandolinle yapmış. Mandolin Köy Enstitülerinin en önemli müzik çalgısı. “En kolay öğrenilen” özelliğinden mütevelli Cumhurbaşkanı İsmet İnönü himayesinde Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in çabalarıyla tüm yurtta eğitimi verilmiş. Salgının ilk aylarında mandolini tekrar çalmaya başlamış İlkin, Yüzüncü yılda Cumhuriyetimiz için bir şeyler yapma isteği duyunca.

Kapak fotoğraflarını Sedal Antay’ın çektiği bu özel albüm sadece 250 adet CD olarak basıldı ve dijital platformlarda yayımlanmadı.