Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:25

SÜEDA ‘SÜEDA SINGS SEZEN AKSU’ (AHENK MÜZİK)

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda lise, Berlin’de Barenboim Said Akademie’de lisans eğitiminin ardından Berklee’de eğitim alan şarkıcı, piyanist, aranjör, şarkı yazarı, besteci (1997 Kayseri doğumlu) Süeda Çatakoğlu, kuşağının pek çok mensubu gibi Sezen Aksu şarkılarındaki kadın profilinden etkilenmiş. Müzikleri kendisine ait üç şarkılık projesini yayımlaması için Ahenk Müzik’in sahibi Sercan Yılmaz’a göndermiş ama yanıt olarak bunu bir tribute albümüne dönüştürmesi teklifini almış, hemen kabul etmiş. “Süeda Sings Sezen Aksu”, Süeda’nın okul arkadaşlarının el atmasıyla kısa sürede tamamlanmış.

10 şarkılık repertuvar Süeda’nın bir göçmen olarak yaşadıklarını, hayatının dönüm noktalarını ifade eden şarkılardan seçilmiş. Parçaların otantikliği korunmuş, ama caz ve müzikal tiyatro esintileriyle buluşturulmuş. Farklı ülkelerden gelen eşlikçi müzisyenlerin çalma karakterleri yorumlara dahil edilmiş. Buradaki yorumlar, Sezen Aksu müziğine oranla daha fazla “grup müziği” önemsenerek yapılmış, onun ticari anlayışından uzak durulmuş. Müzik tarihinden ve türlerin arasından damıtılarak ele alınmış. Kimi alaycı, kimi hüzünlü, kimi meydan okuyor, kimi kalabalıktan kaçıyor ama bazıları kesinlikle orijinalinden daha içli...

SİNAĞRİT BABA ‘ONUN SABAH ALARMI’

Adını bir Sait Faik öyküsünden alan Ankaralı alternatif rock topluluğu Sinağrit Baba, 2014 yılında iki kişi tarafından kurulmuş. Yıllarca sahne tozu yutan topluluk vokalde Fethi Yıldırım, elektrik gitarda Samet Karadeniz, saksafonda Ekin Özek, basta Deniz Özden, kontrbasta Barış Ofluoğlu, davulda Kerem Sivel ile son halini almış. Şimdi uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Onun Sabah Alarmı” albümleri ile huzurlarınızda.

Bu konsept albüm, tıpkı Sinağrit Baba gibi uyumsuz bir karakterin, giderek hırçınlaşan hayatını ve bu yolculuktaki duraklarını işliyor. Yaşamı sorgulayan bu karakter, öykünün sonunda sosyal ve politik bir özneye dönüşüyor. Sinağrit Baba’nın müzikal yolculuğu da kendi avcısını seçen balığın öyküsüne çok benziyor. Kentli rock geleneğinden alınan ilhamla besteleri hikâyecilere has özellikler taşıyor. Referansları Kesmeşeker’den Peyk’e, mor ve ötesi’nden Sakin’e kadar uzanıyor. Albümdeki ayrıksı parçalar, deneysel “Aç Sınıfın Laneti” ile bir zeybek yorumu olan “Nikriz Zeybek”...

Doksanlı yılların ilk yarısında orta çıkan, itiraz eden temiz yüzlü ve tahsilli kentli çocukların nahif ruhunu yeniden yeşertiyor Sinağrit Baba; o duyarlılık ile günümüzün bilinçli yetişkinleri arasında köprü kuruyor.