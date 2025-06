CAN BAYDAR "HER ŞEY GEÇER" (SONY MUSIC TÜRKİYE)

Can Baydar’ın adını Ankaralı rock topluluğu Gece’nin sesi ve gitarı olarak duyduğumuzda “yerli ve milli” sound’umuz yükselişe geçmişti. Can da içinde yer aldığı toplulukla birlikte bu yükselişe katkıda bulunan kuşağın mensuplarından biri olarak dönemin ruhunu layığı ile taşıyordu. Zamanla topluluk frene bastı, Can da İstanbul nüfusuna geçerek solo kariyerine eğildi ve 2019’dan itibaren bağımsız çalışmalar üretmeye başladı. İnişli çıkışlı bir ritim içinde olsa da belli bir istikrarı yakalamayı başaran Can, bir süreden beri dijital platformlarda parça parça yayınladığı şarkıları derleyip toparladı, “Her Şey Geçer” adını verdiği solo albümünü tamamına erdirdi. Kişisel gibi görünen, yaşadığı toplumun ve dünyanın sorunlarında kendini soyutlamamış bir albüm bu. Yanı sıra karanlık gibi görünen, tünelin ucundaki ışığa da işaret etmeyi ihmal etmeyen. Bir nevi Rock müzik destekli ruhsal bir varoluş mücadelesi bu; tabiri caizse sivil direniş... Toplamda dokuz şarkı 28 dakikaya sığmış; şarkılar kısa, ama vurucu. İçerik olarak bu şarkılar modern zamanların yabancılaşmış insanları için halen bir başka dünyanın mümkün olduğunu söylüyor, müzikal olarak yenilikçi alternatif rock soundu’na davet ediyor. Kendine ve dinleyicisine saygı duyanlar için...

SREN 'BAŞKA BİR HAYAT MÜMKÜN" (TAMAR RECORDS)

2024 yılındaki Roxy %100 Müzik Günleri’ne katıldıklarında rakiplerinden çok farklı bir görüntü vermişti sahneye çıkan Sren topluluğu. Sadakatle bağlı oldukları türü büyük bir adanmışlık içinde çalarak jüri özel ödülü almışlardı. Bu işi sürdürecekleri belliydi ve nihayetinde sahip oldukları kararlılığın ilk meyvesi geldi, albümleri “Başka Bir Hayat Mümkün” çıktı. Vokalde Öykü Birce Boyoğlu, gitarda Kaan Bilgin, bas ve tuşlu çalgılarda Mert Berkay Saraç, davulda Ozan Köseoğlu’ndan oluşan İstanbullu topluluğun üyeleri bizde özellikle Slowdive’ın etkisi altına aldığı bir kuşağın mensupları. Her ne kadar çaldıkları müzik literatürde shoegaze olarak isimlendirilse de Sren’in bundan biraz daha fazla tarife ihtiyacı var. Zira müziklerinde dream poptan indie’ye, postrock’a kadar uzanan bir mozaik var. 36 dakika süren dokuz parçada bazı unsurlar biraz daha diğerlerine göre öne çıksa da sonuçta üyelerin kolektif katkılarıyla şekillendiği bariz. Bu da Sren’i özgün, güçlü, organik ve alabildiğine samimi yapıyor. Böylelikle de Sren henüz kısa ömrüne rağmen topluluk ruhunu yakalıyor. Albümün kendine has katmanlı bir ses dünyası var, yarattığı atmosfer ise sinematografik özellikler taşıyor. Şarkı sözleri sorgulayıcı olduğu kadar umut da veriyor.