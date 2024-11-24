Vitrindeki Albümler (24 Kasım 2024)

Yayınlanma: 24.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.11.2024 - 04:00

ERSEN ‘DÜNDEN BUGÜNE’ (ŞAHİNLER)

Ersen’in “Dünden Bugüne” adını taşıyan ilk uzunçaları, Anadolu Rock müziğinin yüz akı çalışmalarından biriydi. Kulvarının en iyi seslerinden ve türünün öncülerinden olan Ersen’in 1977 yılında çıkardığı albüm, aradan geçen birkaç kuşağa rağmen halen birilerinin yolunu aydınlatmakta, müzisyenlere, DJ’lere, prodüktörlere ilham vermekte, plak koleksiyoncularını heyecanlandırmakta.

Ersen, çok genç bir yaşta Moğollar’da solist ve elektro kemancı olarak yer almış, 3 Hürel ile plak kaydetmişti. İlk büyük çıkışını ise bu albümde de yer alan “Kozan Dağı” 45’liği ile yapmıştı. 1974 yılında Dadaşlar’ı kuran Ersen, parlak bir dönemin kapılarını açmış, şarkıları türünün en iyi örnekleri arasında yer almıştı. Bu dönemin sonunda da, Kardaşlar döneminden kalan parçalarla, Dadaşlar ile yaptığı şarkıları bir araya getirmiş ve “Dünden Bugüne” adını verdiği ilk albümünü yayımlamıştı.

1972 ile 1977 yılları arasındaki 45’liklerin bir araya getirilmesiyle oluşan; “Kozan Dağı”, “Dostlar Beni Hatırlasın”, “Üç Kız Bir Ana”, “Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk”un aralarında bulunduğu kült 10 parçadan oluşan “Dünden Bugüne”, şimdi plak formatında yeniden basıldı: Hem de açılır kapak “gatefold”, 180 gram, şekil şemal de tıpkı basım.

MELİKE ŞAHİN ‘AKKOR’ (GÜLBABA RECORDS & DİVA BEBE RECORDS)



Melike Şahin 2021 tarihli ilk albümü “Merhem” ile “Akdeniz Arabesk” olarak tanımladığı bir konseptin ilk tuğlalarını örmeye başlamıştı. İkinci albümü “Akkor” ile bu konsepti geliştirerek ancak bununla yetinmeyip biraz da duvarın yüksekliğini artırarak devam ediyor.

Duvarın yükselen kısmında pop müzik var; “Akkor”, her açıdan ilk albümden daha iyi bir prodüksiyon. Konseptin içine yerleştirilen yeni motifler Melike’nin hem sesine hem tarzına hem de kuşağının duruşuna daha uygun. Londra ve İstanbul hattında kaydedilen albüm gücünü başta çalan müzisyenlerin kalitesinden, sonra da Grammy ödüllü Martin Terefe’nin prodüktör-lüğünden alıyor. Melike’nin bestelerinin giderek karmaşık bir hal almasını da buna ekleyebiliriz. Düzenlemeler üst düzey; özellikle Hammond Org, Wurlitzer, synthesizer ve diğer tuşlu çalgıların başrole taşınmış oluşu son derece isabetli tercihler.

Melike giderek çizgisini buluyor. Bulacak da. Zira özgünlük yolunda daha atacağı adımların olduğunun sinyallerini veriyor bu albüm. Şayet güncel bir Türk pop müziğinden bahsedecek olursak “Akkor” iyi bir örnek. Hani nasıl derler sizin oralarda: Zamanın ruhu bu. Plak baskısının da (sözlerden bilgilere) eksiksiz ve kaliteli olduğunu eklemeliyiz.