Vitrindeki Albümler - 25 Nisan 2026

LEMAN SAM ‘AYAK SESLERİ’ (ADA MÜZİK)

LEMAN Sam’ın üçüncü albümü “Ayak Sesleri”, ilk kez 1992 yılında Destan Müzik etiketi altında kaset ve CD formatında Almanya’da basılmıştı. Bizde ise Gürsoy Plakçılık tarafından basılan albüm, daha sonra Ada Müzik kataloğuna geçmişti. Şimdi de ilk kez plak formatında elimizde.

Kapağında “Bu çalışmamı, can çekişmede olan doğa ve dünya barışına ithaf ediyorum. Albümün ortaya çıkmasında yardımcı olan tüm dostlara sonsuz teşekkürler” notu yer alan çalışmadaki dostları arasında İlkin Deniz, Erdem Sökmen, Erkan Oğur, Aydın Karabulut, Ercan Irmak, Gürol Ağırbaş, Cengiz Özdemir, Cihan Okan, Aykut Gürel, Tamer Keleşoğlu, Volkan Şanda, Celal Akatlar, Mirza Başara, Çetin Akdeniz, Mustafa Süder gibi sazına hâkim güçlü isimler vardı.

Beste verenler arasında ise Özdemir Erdoğan, Halit Kakınç, İlhan Şeşen, Zeynep Talu, Vedat Sakman bulunuyordu. Yanı sıra bir Yunus Emre sözü bestelenmiş, bir de Azeri anonim parça yorumu...

Türkçe pop rüzgârının kuvvetli estiği zamanlarda, tek tük çıkan kaliteli ve kalıcı işlerden; bu özelliği ile zamanın acımasızca eskiten zulmüne direnen albümlerden biriydi “Ayak Sesleri”. Bazı şarkılar önceden dinleyicinin gönlünde yer etmiş olsa da Leman Sam’ın yorumu bir başka yer açmayı başarmıştı.

EFE KÜÇÜKÇINAR ‘YARAT KENDİNİ’ (TAMAR RECORDS)

EFE (Efekan) Küçükpınar’ı ilk kez 24. Roxy Müzik Günleri’nde finale kaldığında izlemiştim. Elinde gitarı, sahnedeki efendi duruşuyla dikkatimi çekmişti. Şarkılarını bağırıp çağırmadan, atarsız söylüyor, derdini hem sözel hem de müzikal olarak anlatmayı iyi biliyordu. Sonradan davul ve tuşlu çalgılar da çaldığını öğrendiğim Efe bu yarışmada üçüncü olmuştu. Şimdi de ardı ardına yayınladığı beş single’dan sonra, dokuz şarkılık ilk albümü “Yarat Kendini” ile karşımızda.

Albümün kayıt, miks ve mastering sürecini yalnız başına yatak odası stüdyosunda yapan Efe, makyajsız, cilasız ve alabildiğine yalın bir albüm ikram ediyor bize; yalın ve yalnız...

Kentli modern genç insanın verdiği zihinsel mücadele ekseninde şekillenen, psikolojik hallerin toplumsal tariflere ağır bastığı Türkçe şarkı sözleri, melankoli ve kırılganlıkla dramatik bir atmosfer yaratıyor. Efe’nin müziği ise Brit-popun ve bağımsız İngiliz firmalarının en iyi zamanlarına işaret ediyor.

Zarif duyguların kendini kibar riffler ve gitar arpejleriyle dile gelen bu müzik, Efe’nin kuşağının soundtrack’i... Alternatif rock ve indie-rock olarak tarif edebileceğimiz tür içinde iyi bir gitar albümü “Yarat Kendini”. Kontrollü, ağırbaşlı ve gelecek vaat eden ilk çalışma.