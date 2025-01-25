Vitrindeki Albümler (25 Ocak 2025)

Yayınlanma: 25.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 04:00





ERKAN OĞUR ‘SAKLA’ (KALAN MÜZİK)



Büyük usta Erkan Oğur, engin kalabalıkların gönlünde ulu bir taht kurmuş sanatçı. Gönül telini en iyi titreten müzisyenlerden biri. Ne yaparsa yapsın, engin bir hoşgörüyle izlenen, her defasında merak uyandıran bir isim. Son albümü “Sakla”, yakın zamanda kaybettiğimiz dostu Hasan Saltık anısına saygı niteliğinde.

“Sakla”, ustanın uzun bir aradan sonra çıkardığı ilk solo albüm. Burada kendine ait söz ve müziklerin yanı sıra Pir Sultan Abdal, Hatayi, Nesimi, Yunus Emre, Kul Ahmet gibi halk ozanlarının eserlerini yorumluyor. İki eserde genç bir konuğu var, Merdan Güzelgün. Ayrıca Füruzan Şimşek’in dört eserinin yer aldığı albümdeki düzenlemeler Oğur’a ait.

Dinlemeden önce salık vereceğimiz şey şu: uzun zamandır İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte dinlemeye alışık olduğumuz Oğur’u, bu albümde benzer bir beklenti içinde karşılamamak. Zira ortak çalışmalar daha geleneksel bir çizgideyken “Sakla” albümü solo olmasından da kaynaklanan bir nedenle farklı. İçe dönük bir hesaplaşma bu; Oğur aşk, arayış ve yalnızlık yolunda söylediği türkülerde sözün ve sesin birlikteliğini yalın ve mistik bir düzenlemeyle sunuyor. Nilüfer Saltık yapımcılığında kaydedilen, dijital platformlarda yayımlanan albümden tek beklentimiz plak olarak basılması.

LAL KARAALİOĞLU ‘TIMELESS’ (ALL STARS MUSIC)



All Star Music, Mine Aksoy tarafından kurulmuş, misyoner bir oluşum. Misyonu klasik müzikte genç yeteneklere kayıt yaparak katkıda bulunmak. Bu amaçla geçen yıl üç albüm birden yaptılar. Bunlardan biri “Wanderlust” albümüyle Ece Yaşlı, diğeri “Curly Tunes” albümüyle Irmak Akıncı ve sonuncusu da Almanya’da Berlin Barenboim-Said -Akademi’de artist diploma öğrencisi, birçok uluslararası yarışmada ödül almış, uluslararası konserler vermiş 26 yaşındaki piyanist Lal Karaalioğlu’nun “Timeless” albümü.

Lal’den son zamanlarda ülkemizde ve uluslararası alanda övgüyle söz ediliyor, eleştirmenler onu “piyanonun gökyüzünde yükselen yıldızı” olarak tarif ediyor. Piyano çalmaya dört yaşında başlamış, 12 yıl boyunca olabilecek en iyi öğretmenlerden dersler almış. Ardından yurtiçi ve yanı sıra Bulgaristan’da, Yunanistan’da, Almanya’da, Belçika’da, İtalya’da katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler ve ödüller almış. En üst seviyedekilerin katılabildiği sınıflara kabul edilmiş. Birden fazla ülkede resitaller vermiş. Lal piyano eğitimine şimdi Hannover’de Prof. Ewa Kupiec ile devam ediyor.

İlk albüm “Timeless” Lal’in çalışkanlığının ve öğrendiklerini iyi damıttığının kanıtı. Bilhassa Chopin, Satie ve Schumann tutkusunun meyvesi.