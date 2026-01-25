Vitrindeki Albümler - 25 Ocak 2026

FUNDA ‘ÇARESİZİM / AFFETMEM’ (OSSİ MÜZİK)

Pop müzik dünyasına “ce” deyip kaçmış bir sestir Funda. Ayrıca çok önemli bir özelliği daha bulunur. Kaydettiği şarkı sayısıyla çıkardığı hit parçalar arasındaki oran konusunda listenin tepesinde güreşir. Topu topu dört şarkısı olan Funda’nın kapı gibi iki hit’i bulunur ki yüzde elli bu konuda aşılması çok güç bir orana tekabül eder.

1959 Manisa doğumlu Funda, aldığı piyano eğitiminin ardından henüz 15 yaşındayken yaptığı “Çaresizim” adlı şarkıyı 1976 yılında, B yüzündeki “Mutluluğa Doğru” ile, Zafer Dilek düzenlemesiyle 45’lik olarak çıkarır. Plak çok iş yapınca aynı yıl, yine Zafer Dilek düzenlemeleriyle “Sen” ve “Affetmem” şarkılarının bulunduğu 45’lik çıkar ve “Affetmem” çok tutulur. Herkes bu duru sesiyle Funda’nın müzik dünyasında parlak bir geleceğinin olduğunda hemfikir iken birdenbire müziği bırakır.

Funda bundan sonra ortalıkta görünmez ama arkasında bıraktığı şarkılar günümüze kadar ayakta kalır. Bazen reklamlarda duyarız onları, bazen de bazı şarkıcıların yorumlarında yeniden karşımıza çıkar. Şimdi “Çaresizim” ve “Affetmem” bir 45’likte yeniden basıldı, Türkçe pop müzik sanatçılarının paratoneri Hakan Eren’in Ossi Müzik’i tarafından. Üç renkli plağın dağıtımını HMK Dönence Plak yapıyor.

ŞU GÜZEL İNSANLAR ‘GÜN’ (LOFTCAZ RECORDS)

LoftCaz, ücretsiz dağıtılan bir gazete (ardından memleketteki tek basılı caz dergisi) olarak çıktığında avuçlarımızın içi patlayıncaya kadar alkışlamıştık. Yetinmediler, orada kalmadılar; aynı isim altında bir de plak firması kurdular, ilk albümlerini İstanbullu Şu Güzel İnsanlar topluluğuna yaptılar.

Topluluğun “Gün” adını taşıyan beş parça ve 37 dakikadan oluşan albümü, (her ne kadar kayıtlardan sonra yoluna dörtlü olarak devam etse de) üçlü formatta kaydedilmiş. Yapımcılığı üstlenen, besteleri imzalayan kişi piyanist Onur Nevşehir, davulda Atilla Ozan Keskin, kontrbasta da Oğuz Alp Erdoğmuş var. Bu besteler doğaçlamalar esnasında ortaya çıkmış, karmaşıklıktan uzak, duygusal, kırılgan ve melankolik bir atmosfere sahip; cazın sınırlarında dolanırken çağdaş klasiğe de yanaşan, pastoral tonlar taşırken şehirli olabilen yapıda... Türlerarası geçişlerle minimal cümlelerden oluşan kompozisyonlarda muhtelif ruh halleri gözlemlense de neticede son derece ümit veren bir ilk albüm “Gün”. LoftCaz’a dönecek olursak: Bu çıkılan yolda artık onları alkışlamak yetmez. Yaşatmak için yanı sıra dergiyi edinmek ve LoftCaz Records’un (üretimine, kaydına, yayımına, dağıtılmasına varana kadar yaptığı) albümlerine kulak vermek icap eder.