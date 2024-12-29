Vitrindeki Albümler (29 Aralık 2024)

Yayınlanma: 29.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.12.2024 - 04:00

MİSKİNLER ‘DUY BENİ / KERVANSARAY’ (RAİNBOW45 RECORDS / TARLA)

İsimleriyle muhtemelen bizi trollüyorlar. Vedaya hazırlanan 2024’ün ortalarında Miskinler topluluğu ilk 45’liğini çıkarmışken aradan geçen beş ayın ardından ikinci 45’liği ile miskin değil, çalışkan olduklarını gösteriyorlar.

Bu 7 inç plakta, arkalı önlü pompalı tüfek misali patlayan zehir gibi iki özgün beste/şarkı var: “Duy Beni” ile “Kervansaray”, ilk 45’likte yer alan parçaların devamı niteliğinde. Bunlardan 10 tane biriktiği zaman aynı albüme koysanız zaman, mekân, sound ve konsept farklarını yadırgamazsınız, çünkü yok. Her iki şarkı da temel gıda maddelerini 60’ların, 70’lerin buram buram Anadolu kokan pop müziğinden alıyor hem saz hem söz babından. Örneğin artık günümüzdeki atarlı şarkılarda “han”, “hasılat”, “devran”, “kervansaray” gibi sözcükleri duymak ne mümkün! Alametifarikaları ifadeci melodik sololar, kendinden emin adımlarla yürüyen baslar ve davullar, duygusal ve kırılgan vokaller de öyle. Ayrıca nadirattan bir özelliği daha var Miskinler’in, o da günümüzde azalan “grup müziği ruhu”.

Kadro orijinal kadro: elektrik gitarlarda Deniz Ağan ile Ozan Çanak, vokalde Uygar Çetiner, basta Güneş Kardeş, davulda Durukan Betses. İsimlerini unutmayalım ama inanmayalım zira miskin değiller.

DA POET & KAYRA ‘NORMAL’

Şu çalkantısı bol, debdebeli hip hop/rap dünyasından iki insanı yan yana getir de huzura er deseler, seçeceğim müzisyenlerden ikisi zaten uzun zamandır bir arada: gerçek bir beatmaker ustası Da Poet ve yüreklere dokunan sözlerin yazarı Kayra. Nicedir birlikte konserlere çıkıyorlardı ama asıl beklenen şey bir albümdü, o da geldi: “Normal”.

Burada her iki müzisyen de ait oldukları kuşağın sevdiği dönemini sahipleniyor; 90’lı yılların hip hop, elektronik akımlarına olan bağlılıklarını gösteriyor. Birbirinden ilginç ve güçlü şarkılar aslında bir tek türe odaklanmadan farklı tarzların müzisyenlerini de konuk etmeyi ihmal etmiyor, bunlar Ceza, Defkhan, No1 ve İdil Meşe.

“Normal” iki ayrı formatta yayımlandı. CD formatı double, ilkinde 11 şarkı var, ikinci CD’de ise bu parçaların enstrümantal halleri. İkinci format olan plakta ise ilk CD’de yer alan şarkıların dokuzu var. “Önemi Yok” ve Deniz Tekin’in konuk olduğu “Kalamam Aranızda” sadece CD’de.

Birbirine benzeyen single’ların çöplüğüne dönüşmüş bir müzik piyasasında, 24 ayar altın gibi parlıyor “Normal”. Albüme, hem de iyi bir albüme, iyi bir hip hop albümüne hasret kalanlar için bulunmaz nimet. Güzel iş birliği ve hip hop camiamız adına yüz akı çalışma...