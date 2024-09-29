Vitrindeki Albümler (29 Eylül 2024)

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

METİN & KEMAL KAHRAMAN ‘FERFECİR’ (A.K. MÜZİK)

Zekâ ve yüksek ruhun ürünü bir müzikal kurguyla yapılmış, zamana karşı aşınmayan, zamansız bir albüm bu. Bu bir başyapıt, bu bir zor zamanlar albümü. Zaza dilinde Aydınlanmak anlamına gelen “Ferfecir”, Metin ve Kemal Kahraman’ın bundan çeyrek asır önce, geride bıraktığımız yüzyılın acılarına karşı notalarla verilmiş hüzün dolu bir yanıt.

“Ferfecir”, ikilinin zamanında Tunceli ve civarına yaptıkları bir gezi sırasında köy köy dolaşıp halktan eski hikâyeleri dinledikten sonra ortaya çıkmış, her parça ayrı bir hikâyeden esinlenerek yazılmış. Kahraman kardeşlerin üçüncü stüdyo albümü olan “Ferfecir”, onların müzikal yolculuklarında önemli bir dönüm noktasıydı. Albüm, gerek geleneği süzmesi ve günümüze taşıması, gerekse çalgısal zenginliği, gerekse de duygusal derinliği, zengin melodileri ve sade düzenlemeleriyle müzik tarihimizde önemli bir eser.

Berlin’de geniş bir kadro eşliğinde kaydedilen, zamanında CD formatında basılan, beşi enstrümantal dokuz eserden oluşan “Ferfecir”, aslına sadık kalınarak yeniden hazırlanan masteringten şimdi ilk kez plak formatında basıldı, 180 gr ve açılır kapakla. Bitirirken güzel haber daha: bu başlangıç, Metin&Kemal Kahraman külliyatı plak olarak basılacak, “Ferfecir” ilk adım...

FUAT SAKA ‘NAZIM TÜRKÜLERİ / KEREM GİBİ’ (DMC)



Trabzon’da büyümüş (anne tarafından Gürcü kökenli) bir Kasımpaşa çocuğu Fuat Saka. Pavyonlarda davul çalarak geçimini sağladığı yıllarda Selda Bağcan ve Edip Akbayram konserlerinde çalmış, ardından Karadeniz müziğini Batı formlarıyla buluşturmuş öncü müzisyenlerden biri. O karanlık 12 Eylül döneminde vatandaşlıktan çıkarılınca Avrupa’da çalışmalarını sürdürdü, üretkenliğini yitirmedi. Bu döneminde 1984 yılında yaptığı albümlerden biriydi “Kerem Gibi”. Diskografisinin üçüncü albüm çalışması olan ve kaset olarak basılan bu albüm, 2002 yılındaki CD basımının ardından şimdi ikili plak olarak ilk defa basıldı.

Renkli takkesi ve beyaz sakallarıyla özdeş bu dünya müzisyeninin memleketine ilişkin Nâzım’a benzer bir hasreti yaşadığı dönemin duygularını dile getiren albümde (“Karlı Kayın Ormanı”ndan “Laz İsmail’e”) biri enstrümantal 12 parça var. “Nazım Türküleri / Kerem Gibi”, sahip olduğu müzikal yeniliklerle ve cesaretiyle Saka’nın büyük çıkışını yaptığı “Lazutlar” serisine ilişkin tüm ipuçlarını taşıyor. Önemli bir albüm ancak plak için ufak bir uyarı: Ses kalitesi yerinde ama kapak daha özenli olmalı, kelime hatalarına dikkat edilmeli, çalanlardan içeriğine kadar muhakkak bir yazı bulunmalıydı. Belki ikinci baskıda...