Vitrindeki Albümler - 29 Kasım 2025

ŞEVKET AKINCI ‘CAMERA OBSCURA’ (TARLA RECORDS)

Sorsalar 80 dakika boyunca 13 parça halinde devinen, cesaret ve kararlılığın iç içe geçtiği ezber bozan bir albümü günümüz koşulları içinde kim yapar diye... Aklıma gelecek birkaç isimden biri muhakkak Şevket Akıncı olur. Deneysel müzik camiamızın yılmaz savaşçısı gitarcı, besteci ve eğitmen Şevket, bizi yeni albümü “Camera Obscura” ile alabildiğine karanlık ve distopik bir dünyaya davet ediyor, türler ve sesler arası bir kara-şenlik vadediyor.

Prodüktör Volkan Ergen eşliğinde bir buçuk yılda tamamlanan kayıtlarda fiziken Erdem Göymen, Demirhan Baylan, Oğuz Büyükberber, Ya-Nung Huan, Dora X, Zeynep Oktar, Mehmet Hecebil, Koro, Diana Degener, İdil Kocabozdoğan, Barış Alp Dönmez ve Yeşim Pekiner yer almış olsa da eserin ruhi sponsorları Brian Eno’dan György Ligeti’ye, John Cage’den Terry Riley’e kadar uzanıyor.

Bu albüm fantastik bir ses mimarisi; melodik olanla tonsuz iç içe geçtiği, ani değişimlere uğramış kısa pasajların, şaşırtıcı kontrpuanların, saykodelik vokallerin, new-age bir soundtrack gibi tınlayan ses manzaralarının resmi geçitte bulunduğu sanat eseri. Ben bu albüme ezber bozan dedim ya bakmayın, Şevket’in hangi albümü değil ki! Şevket bir kez daha aklımızın ve duygularımızın sinir uçlarıyla oynuyor.

DALGAKIRAN ‘BU BİZİM NAZİK İSYANIMIZ’ (TAMAR RECORDS)

Dalgakıran çiçeği burnunda bir topluluk, elemanları ise doksanlı yılların delişmen müzikleriyle yoğrulmuş kuşağın mensupları. “Bu Bizim Nazik İsyanımız” adını verdikleri ilk albüm de onların yoğruldukları hamurun ekmeği...

Tahminde bulunmak güç değil, bu bir isyanın, içinde bulunduğu duruma karşı yükselen bir itirazın müziği. Haliyle de soundları sert, sözleri ise kalabalığın içinden yükselen bir figan olarak öfke dolu. Bundan ibaret değil, bu öfkenin içine gizlenmiş duygusal ve romantik taraf, Dalgakıran’a asıl özelliğini kazandıran unsurlardan bir tanesi. Vakit gece, mevsim yok. Dalgakıran’ın hikâyeleri mitolojiden modernizme, hayalden de gerçeğe uzanan zamansız bir skalada seyrediyor.

Vokal ve gitarda (aynı zamanda sözleri yazan) Tunca Baran Bütün, gitarda Canberk Alıcı, basta Deniz Gezgin, davulda Umut Caner Kuzu’dan oluşan Dalgakıran, bir türe karşı duyduğu sadakati, çalgılarına hâkim performansları ile ortaya koyarken öte taraftan müziğin modern eğilimlerine de uzak olmadıklarını göstermekten geri kalmıyorlar. Dalgakıran’ı dinlerken tüm Çinliler birbirine benziyor duygusuna kapılmayın, birkaç kez dinleyin, hem farkını görün, hem de sanki onları yıllardır dinliyormuş gibi sevdiğinizi hissedin.