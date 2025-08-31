Vitrindeki Albümler - 31 Ağustos 2025

1912 ‘1912’ (TIRPAN RECORDS)

Kadıköy’ün taşı toprağı altın, yeni kuşak müzisyenler için. Karanlık Dünya’dan tanıdığımız, klavyeci Talha Çelik ile gitarcı Adnan Hakkıoğlu’nun kurduğu 1912, bu bereketli topraklar üzerinde yeşeren tohumlardan biri. Davulda Arda Evren, basta Çağatay Aksoy’un yer aldığı 1912’nin kendi isimlerini taşıyan ilk albümü, dijital platformlardan önce ilk kez Radyo Modart’ta yayımlanmıştı. Kısmetse yakında da plak olacak.

Albüm, plak için tasarlanmışçasına iki bölümden oluşuyor: Erekli Tunç Stüdyosu’nda analog kaydedilen ilk beş şarkı topluluğun etkisi altında olduğu anlayışlara duyduğu saygıyı ortaya koyarken, ikinci beşlik bölüm ise garage ruhlu hücum kayıt.

Saykodelik rock, surf, trip-hop esintileri arasında ağız mızıkasının yarattığı spagetti western’lere has duygusallık, Neil Young’vari melankolik melodiler, tutkulu rafine gitarlar bu müziğe farklı bir ruh veriyor. İsmini Kafka’nın kaygı ve belirsizliklerle dolu karanlık atmosferinden esinlenen topluluğun parçalarında, uzun çalgısal pasajların yarattığı ruh hali etkileyici. Yerelliklerini ve tarihsel belleği ihmal etmediklerini gösteren parça ise “Reks Sineması”.

Not: Kadıköy’de açılan Tırpan isimli plak dükkânı, aynı zamanda onların bağımsız plak şirketlerinin de adı.

---

MESUD PARAGAN ‘DHARMA’ (PARAGAN RECORDS)

Kapaktaki fotoğraf içindeki müziği anlatmaya muktedir. Kuşbakışı karenin içinde kırmızı halının üzerindeki piyanosuna uzanmış elin sahibi olan genç bir adam görünüyor, yalnız ve hüzünlü. Bir de tabloyu tamamlarcasına bir ifadeyle bize bakan kedi. Besteci ve söz yazarı Mesud Paragan’ın “Dharma” adını taşıyan albümü, duygusal hesaplaşmaların bilançosundan oluşan şarkılarla dolu. Kırmızı şarap ortamında iç dünyalara uzanan bir yolculuk bu, ana teması eski aşklar, arayışlar, kayboluşlar ve avcumuzun içinden kayarak yitip giden mutluluklar...

2016 yılında çıkardığı ilk albümü “Karma Karışık”tan beri dramatik yapısı öne çıkan beste çalışmalarını sürdürüyor Paragan. Yine sözü ve müziği kendine ait besteleri solo piyano eşliğinde seslendiriyor. Piyanodaki eşlikçisi ise düzenlemelere de ortak olan Ozan Kaşlı. “Şimdi Lütfen” adlı bir parçada da sesiyle Ersin Gürler Akan konuk oluyor. Her şarkı ayrı bir hikâyeyi canlandırsa da bir araya geldiklerinde bir romanın bölümlerini andıran bir bütünlük içinde görünüyor “Dharma” albümü. Paragan “Dharma” ile daha minimal bir yola giriyor, müzikal yolculuğunu derinleştiriyor.

Müzik ne kadar sadeyse sözler duygusal açıdan o kadar yoğun. Mümkünse yalnızken dinleyin...