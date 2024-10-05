Vitrindeki Albümler (5 Ekim 2024)

Yayınlanma: 05.10.2024 - 05:15

Güncelleme: 05.10.2024 - 05:15

ABDALLAR’A KALAN (KALAN MÜZIK)



Mütemadiyen müzik tarihimize yaptığı keşif ve katkılarla andığımız Kalan Müzik bir misyon firması olma özelliğini sürdürüyor. Firmanın yeni marifeti Neşet Ertaş ve Abdal geleneğinin büyük ustaları anısına hazırlanan “Abdallar’a Kalan” albümü.

Bu sanatçıyı stüdyoya sokarak kaydedilmiş sıradan bir albüm değil. Abdal geleneğinin son dönemdeki usta ve genç seslerini bir araya getiren proje, Nilüfer Saltık prodüktörlüğünde üç yıla yakın bir süre içinde hazırlanmış, Kırşehir’de farklı mekânlarda canlı olarak kaydedilmiş.

Abdallar, Anadolu’da yaratıp yaşattıkları kültür miraslarını, kendilerine özgü ifade biçimleriyle günümüze kadar taşıyan en önemli topluluklardan biri. Albümde yer alan isimler Abdallık geleneğinin son temsilcileri. Repertuvar ise Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Neşet Ertaş, Çekiç Ali gibi büyük usta müzisyenlerin geçmişte seslendirdiği eserlerden; yanı sıra, bölgede sevilen ezgilerden oluşuyor.

Bu albüm kültürel mirası yaşatma, geleceğe taşıma misyonunu yerine getirirken öte yandan Anadolu’da hüzün ve coşkuyla halen varlığını sürdürmeye çalışan Abdal geleneğini uluslararası alana taşıyor. Dört CD içinde toplam 46 eserden oluşan “Abdallar’a Kalan”, aynı zamanda dijital platformlarda da yayımlandı.

KAMURAN AKKOR ‘ÜZÜLMEDİM Kİ / ŞİKÂYETİM VAR’ (DEKA MÜZİK)



Plak yolculuğuna 1971 yılında “Fecri Ebcioğlu Sunar” prodüksiyonu ile Sahibinin Sesi şemsiyesi altında çıkan Kamuran Akkor, kariyerinin devamında en fazla Elenor plak firması ile albüm yapmıştı. Aynı firma tarafından yayımlanan 27 Ağustos 1990 tarihli 15. albümü “Üzülmedim Ki / Şikâyetim Var”, zamanında kaset olarak yayımlanmıştı. Yıllar içinde el değiştiren albüm şimdi ilk kez plak formatında Deka Müzik tarafından yayımlandı.

Müzik direktörlüğünü Ali Osman Erbaşı’nın üstlendiği albümde, üç Ali Tekintüre, iki Mikail Akkılıç, birer de Kudret Akpınar, Yunus Bülbül, Yusuf Kaya, Cemal Işıkhan, Gönül Şen şarkısı bulunuyor.

Arabeskin depar atarak patlamaya hazırlanan Türkçe Pop karşısında kendisine çeki düzen vererek zamana ayak uydurmaya çalıştığı dönemde çıkan “Üzülmedim Ki / Şikâyetim Var” albümü, o zamanlar 43 yaşında olan Kamuran Akkor’un diskografisinde geçiş dönemine tekabül ediyor. Batı çalgılarının etkisini arttırdığı ve sentetik synthesizer soundlarının egemen olduğu dönemin tipik özelliklerini taşıyor. İçindeki bazı şarkıların içli yorumları ve soloya çıkan çalgıları bu albümü dinlemeye değer kılıyor. Bir de açılır kapak içinde sunulan temiz baskı ve Cüneyt Yalçın Nacar tarafından yapılan remastering’i...