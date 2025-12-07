Vitrindeki Albümler - 7 Aralık 2025

ŞAHİNLER ORKESTRASI ‘YALANCI YARİM ÇARŞAMBAYI SEL ALDI’ (ŞAHİNLER)

Bir Samsun türküsü olan “Çarşambayı Sel Aldı”, tam bir sevip de kavuşamama hikâyesidir. Bu türkünün ünlenmesinin ilk nedeni radyolarda bolca çalınması, diğeri ise başrolünde Kemal Sunal’ın oynadığı Çöpçüler Kralı filmi olmuştu. Ancak bunların hepsinden önemlisi türküyü yeniden mükemmel biçimde düzenleyen Zafer Dilek idi.

A yüzünde “Yalancı Yarim”in yer aldığı 45’lik, 1974 yılında basılmıştı. Bu yürek dağlayan türkü, Zafer Dilek’in elinde enstrümantal bir başyapıta dönüşmüş, zamanında mırıldana mırıldana dillere pelesenk olan bir melodi haline gelmişti.

Gitar, moog ve ziller eşliğinde yapılan basit ama usta işi düzenleme ve Şahinler Orkestrası’nın enfes çalışında olağanüstü bir hüzne sahipti. Koleksiyoncuların ihtirasla aradıkları ama bulamadıkları altın değerindeki bu plak şimdi Dönence Plak Balat tarafından lisanslanarak Cüneyt Yalçın Naçar tarafından masteringi, yapılarak yeniden basıldı.

İçi Fransa’da dışı Türkiye’de üretilen, açılır kapak içinde şarkı sözlerinin de yer aldığı 45’lik, iki versiyon halinde piyasaya sürüldü. Bunlardan biri numaralandırılmış siyah, diğeri ise Aptülika’nın (Abdülkadir Elçioğlu) renkli harika illüstrasyonlarıyla süslenmiş bir picture disc... Meraklısı için gerçek bir hazine.

DİLAN BALKAY ‘TAVŞAN UYKUSU’ (SMF)

Sayısız yeni kuşak müzisyen ve topluluğa eşlik ederken tanıdık Dilan Balkay’ı. Ancak onda çok daha ötesi ve fazlası vardı. 2019 yılından beri bestelerini teker teker yayımlıyordu, 2021 yılında da ilk albümü “Kuyu” çıkmış, iç dünyasının karanlık hallerini özetleyivermişti. Burada kabulleniş duygusu ne kadar baskınsa isyanının da boynu büküktü. Şimdi söz ve müziklerini imzaladığı, düzenlemelerini yaptığı ikinci albümü “Tavşan Uykusu” ile bir adım daha atıyor.

Sound’u Erik Truffaz’dan Portishead’e kadar uzanan bir skalada seyrediyor; elektronik müzikte melankoli olmaz diyenlere ters köşe yapıyor. Kaygı, iç hesaplaşma ve kabulleniş gibi duygular arasında gidip geliyor. Kırılgan ve ruhani vokallerle semavi bir dünya yaratıyor.

Sokak müziği ve kültüründen gelen bir müzisyen oluşunun izlerini taşıyor. Trompeti ve sözleriyle öne çıkarken besteci ve şarkıcı olduğunun da altını kalınca çiziyor. Dilan’ın utangaç ve içine kapanık bir karakter olarak ilginç ve güçlü bir aurası var. Tek ihtiyacı şarkılarındaki renk ve sos çeşitliliğini artırması ki bunun da ileriki çalışmalarda kapanacağına dair ipuçları mevcut.

Dilan potansiyel olarak “Tavşan Uykusu” albümü ile yetenek ve emeklerinin karşılığını alacağına dair büyük umutlar veriyor.