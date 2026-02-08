Vitrindeki Albümler - 8 Şubat 2026

DOLUNAY OBRUK ‘YALNIZCA’ (RİGHT RECORDİNGS)

Ankara doğumlu Dolunay Obruk, müzik dünyasında emeğinin karşılığını alamamış müzisyenler kalabalığının neferlerinden biri. 2014 yılında CD olarak yayınlanan ilk albümü “Yalnızca”, tangodan kantoya, cazdan türküye kadar uzanan geniş yelpazesiyle tiyatral bir tarza sahip; tarzlar arası eğlenceli bir buluşturma deneyi gibiydi. Kendine ait söz ve müziklerin sahne sanatları ile doğrudan ilişkisi vardı zira Dolunay’ın bir diğer mesleğinin grafik tasarımı oluşunun faydalarını da taşıyordu.

Seksenli yılların başında TRT Ankara Radyosu müdürü ve Varlık Dergisi şairlerinden olan dedesi Cahit Bey’e adanan albümdeki “İstanbul Kafası” şarkısı, aynı isimli bir televizyon programının jenerik müziği idi. Aradan geçen yılların ardından 2024 tarihinde Netflix’te yayına giren Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonunda “Âşık Olmak İstemem” şarkısının plaktan çalınması, önce albüme ilgiye, sonra da plak olarak basılmasına neden oldu. Şenova Ülker’den Neşet Ruacan’a, Cenk Erdoğan’dan Çağrı Sertel’e, Ozan Musluoğlu’ndan Ediz Hafızoğlu’na kadar kaliteli bir eşlikçi ordusuyla kaydedilen “Yalnızca” plağı, Dolunay tarafından finanse edildi ve sadece 300 adet basıldı.

Dolunay 2019 tarihli “Entropi” albümünün ardından Londra’ya yerleşmişti.

SAZAKAN ‘EARTH İS ALİVE’ (LİN RECORDS)

Berlin’den Martin Seiler (saksofon ve elektronikler), İstanbul’dan Ali Deniz Kardelen (gitar ve elektronikler), New York’tan Ömercan Şakar (davul ve flüt); tesadüfen stüdyoda karşılaşmış, provasız çalmış, bir süre sonra da yeniden buluşarak aralarındaki müzikal elektriği bir gün içinde kaydederek albüme dönüştürmüş eklektik üçlünün fertleri. Kendilerine verdikleri isim, Türk ve Altay mitolojisinde ejderhaya benzeyen iri bir kasırga cini olan Sazakan.

“Earth is Alive” albümünde büyülü ve gizemli bir sound var, çalgısal icranın güçlülüğü de cabası. Her bir parça doğa ile insan arasındaki ilişkiyi işliyor; ışık ve karanlık, hareket ve durgunluk, ses ve sessizlik gibi karşıtlıklar üzerine kuruluyor. Hipnotize edici ritimler, derin melodiler ve atmosferik bir doku Sazakan müziğinin temel malzemeleri. Her ne kadar herhangi bir akıma ya da döneme atıfta bulunmasalar da, sadelikten ve içtenlikten beslenseler de, ilhamını Anadolu’dan ve dünyanın muhtelif coğrafyalarından alsa da yanı sıra yetmişlerin blues-rock, caz-rock ve progrock ruhu da arkadan fısıldamıyor değil hani... Ticarilikten uzak, yalnızca iyi müzik sevdasıyla yapılmış fantastik bir ilk albüm bu.

Son olmasın, zira bu müzik müzikten öte, üretenleri için bir varoluş hali.