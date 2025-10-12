Vitrindekiler - 12 Ekim 2025

Gitarcı, besteci, aranjör ve orkestra şefi olarak Gücüm Sezer, sevdalandığı spesifik türün elçiliğini üstlenen misyoner müzisyenlerden biri. Gücüm’ün sevdası ise geleneksel Brezilya Choro müziği. Bu türü modern bir yaklaşımla harmanlayarak dinleyicilerine ikram eden.

Gücüm, girdiği yolda, dört parçadan oluşan yeni bir EP ile karşımıza çıkıyor:

“Gün-ü Aydın”... Gücüm, Raffi Arslanyan’dan klasik gitar dersleri aldıktan sonra, Doğan Canku, Ilgaz Benekay, Ricardo Moyano ve Donovan Mixon’ın tecrübelerinden faydalanmıştı. Choro dünyasında özgün bir çizgi yakalamak amacıyla 2023 yılında kurduğu Gücüm Sezer Guitar Project, üç kişiden oluşuyordu; basta Aytaç Yıldız, davulda Barış Buran vardı. Şimdi trompetiyle katılan Şenova Ülker ile farklı bir derinlik yakalamışlar. Kökeni 19. yüzyıla uzanan Choro müziğinin adı insanı yanıltıyor. Bu müzik sadece duygusal değil aynı zamanda ritmik, enerjik ve melodik... Ruh halini daha doğrudan sual eden olursa: Yaşama sevinci ve umut dolu parçalar, dinleyene bedavadan deniz kenarında bir yaz günü keyfiyeti yaşatıyor.

Çalgısal ustalık, ince işçilik isteyen bu müziğe dair bu proje ülkemizde alanında bir ilk. Dijital platformlardan dinleyin ama bir diğer tavsiyem de muhakkak konserde izlemeniz.

(GÜRKAN ÖZKAN ‘TABLA SOLO - LİVE’ (ROOTLESS RECORDS)

Özel bir müzisyen Gürkan Özkan, elinin altındaki tablanın kullanılış şekli ve üslubu açısından özel... 2008 yılından bu yana Portekiz, Hindistan, Rusya, Umman derken 30 farklı ülkede çalmış Gürkan. Çaldığı müzisyenler arasında İbrahim Maalouf, Natasha Atlas, Birol Topaloğlu, Sezen Aksu, Nilüfer, Doğan Canku gibi çok mühim isimler var. Farklı ülkelerde albüm kayıtlarında bulunmuş, 2016 yılında da Tabla Sanatına Giriş adında bir kitap yayınlamış. Şimdi de yine ülkemiz açısından bir ilke imza attı Gürkan; 20 Nisan 2025’te Hindistan’da verdiği tabla solo resitali, bir albüm formatında dijital platformlarda yayınlandı. Albümdeki iki parça 44 dakika: Gürkan, Anadolu ritimleriyle dünya kültürünü kendine has bir üslupla buluşturuyor.

“Tabla Solo-Live” ikinci albümü Gürkan’ın; ilki 2024 tarihli “Visal” idi.

Pt. Gopal Rao Wadegaonkar’ın anısına düzenlenen “Baithak” konserinde, açılışı Shrikant Pise yapıyor harmonium ile. Ardından Gürkan bu kültürün geçmiş ustalarına referans veren bir performans sergiliyor. Albüm, bir Türk sanatçı tarafından icra edilen ve yayınlanan ilk tabla solo kaydı olma özelliği taşıyor. Kayıtlar yalnızca Hindustani müzik açısından değil, Türk müzik tarihi açısından da bir ilk olarak deftere yazıldı.