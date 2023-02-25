Vitrindekiler...

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 00:04

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 00:04

Dil Felsefesi - Güncel Sorunlar Çözümler ve Tartışmalar / William G. Lycan / Çev. R. Levent Aysever / Say Yay. / 456 s.

İnceleme öğrencileri özellikle dilsel fenomenlere odaklanarak 21. yüzyıl dil felsefesindeki ana meseleler ve teorilerle tanıştırıyor. Lycan, kitabı 4 genel bölüme ayırıyor. 1. bölümde, Gönderme ve Göndermede Bulunma, Russell’ın Betimlemeler Kuramı (ve İtirazları), Donnellan’ın Ayrımı, Anaforik İfadeler, Özel Adlar: Betimlemeci Kuram, Searle’ün Küme Kuramı ve Nedenselci-Tarihselci Gönderme Kuramı gibi konuları; 2. bölümde, Anlam Kuramları, Doğruluk-Koşulu Kuramları ve Doğrulamacılık konularını; 3. bölümde, Edimbilim ve Söz Edimleri, Edimsöz Gücü, Sezdiri Bağıntıları konularını ayrıntılı bir biçimde açıklıyor. 4. bölümde ise Anlatımsal Dil ve Değişmeceli Dil, İroni ve İğneleme ile çeşitli açıklayıcı dil biçimlerini ve Eğretileme’nin ne olduğunu kavradığını inceliyor.

Komplo / Paul Nizan / Çev. İnci Kaplan Gül / Sel Yay. / 240 s.

Haris felsefe öğrencisi Rosenthal, devrimci güdülerle yola çıkan dört genci hem budalaca hem de ölümcül bir komplonun içine çeker. Bütünlüklü bir programdan yoksun bu yolun çıkışsızlığı daha başından belliyken, kendisi de örgütlü bir komünist olan Paul Nizan, gençliğin özgürlük arayışının, topluma ve kendisine karşı isyanının toplumsal gerçeklerle buluşmadığı ve ideolojik bir bilinçle yoğrulmadığı müddetçe nasıl sorumsuz sonuçlar doğurabileceğini derin bir içgörü ve deneyimden faydalanarak ortaya kuyuyor. Sartre’ın, kalemini bir silah gibi kullandığını söylediği Nizan’ın başyapıtı olarak değerlendirilen Komplo, adım adım yozlaşıp fosilleşen idealist düşünceler, varoluş, ahlak, erdem, gençlik, kadınlar ve erkekler, hasmane ilişkiler, zaaf ve entrikaları derinlemesine sorgulayan bir yapıt.

Altı Gün / Dani Atkins / Çev. Koray Somay / Orman Kitap / 328 s.

Kendi nikâhına gelmeyen bir damat, sonu belli olmayan bir aşk hikâyesi, gerçeği anlamak için altı gün... Seviyor… sevmiyor… seviyor… sevmiyor… Bunu anlamak için sadece altı gün var. Genç gazeteci Gemma, yazar Finn ile bir ömür boyu mutlu olacaklarına inanıyordu. Evlenmeleri için her şey hazırdı. Ancak Finn düğüne saatler kala aniden ortadan kayboldu. Bir kez daha... Gemma kimseyi Finn’in onu terk etmediğine ikna edemiyordu. Polisin onu resmen aramaya başlaması için altı gün geçmesi gerekiyordu. Gemma o kadar bekleyemezdi ama Finn’i tek başına ararken kendi anılarından bile şüphe etmeye başlayacaktı… Herkes gerçeği kabullenmesini söylerken, o sevdiği adama inancını daha ne kadar sürdürebilecekti?

Kaptan / Birsel Vardarlı Demirli / Kırmızı Kedi Yay. / 104 s.

675 maçla, Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin tüm branşlarda en fazla maça çıkan sporcusu, 22 kupayla yine Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin tüm branşlarda en çok kupa kazanan oyuncusu. EuroLeague Women resmi sitesinde yayınlanan istatistiklere göre, tüm Türk oyuncular arasında 208 maçla en fazla oynayan, 820 asistle en fazla asist yapan, 212 top çalmayla en fazla top çalan oyuncu… Bu rekor sayılar emek, acı, gözyaşıyla yoğrulmuş yaşamıyla Birsel Vardarlı Demirmen’in, namı diğer “Kaptan”a ait. Demirmen Kaptan adlı kitabında, kulüp takımlarından sessiz sedasız veda etmek zorunda bırakıldığı milli takıma, dünya şampiyonalarından olimpiyatlara, Fenerbahçe’de kaldırdığı kupalardan son saniyede kaybettiği maçlara, 3 Temmuz sürecinin kulüpte yarattığı etkiden kulübün EuroLeague’de oluşturduğu geleneğekadar tüm hikâyesini anlatıyor.

Olduğum Yer / Jhumpa Lahiri / Çev. Eren Yücesan-Cendey / Domingo Yay. / 168 s.

Bir kadın, kendi şehrinde, kendi başına yürüyor. Hayat yolculuğunun ortasında yolunu kaybettiğinin farkında. Her bir gününün fonunda yer alan bu şehir, olduğu yer, hikâyesinin gizli kahramanı. Sokakları, parkları, müzeleri, mağazaları, kafeleriyle kadının tek gerçek sırdaşı. Pulitzer Ödüllü Jhumpa Lahiri’nin yeni romanı Olduğum Yer, hiçbir zamana, mekâna ya da insana ait olamamış, endişe ile coşku, köklenme ile yabancılaşma arasında gidip gelen bir kadının hikâyesi. Engelleri aşma dürtüsüyle dolup taşarken tarzı ve hassasiyetleriyle de yazarın cesur dönüşümünü ortaya koyuyor. Lahiri, edebiyat yolculuğuna yeni bir dilde devam ederek İtalyanca yazdığı ilk romanında sanatsal başarısını da yeni bir düzeye taşıyor.